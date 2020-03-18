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صور.. فوز 73 شخصًا فى قرعة الحج بشمال سيناء

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:25 م
صور.. فوز 73 شخصًا فى قرعة الحج بشمال سيناء قرعة الحج بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها فوز عدد 73 شخصًا فى قرعة الحج للموسم الحالى بشمال سيناء، موزعين على مختلف أقسام المحافظة .

وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه تم مراعاة الحيدة والشفافية حيث تمت القرعة إلكترونيا مقدما تهنئته لجميع الفائزين، والتمنيات بالفوز فى السنوات القادمة لمن لم يحالفه الحظ هذا العام.

وأضاف اللواء حسام توفيق نائب مدير الأمن، أن إجمالى عدد المتقدمين بلغ 330 شخصًا من مختلف أقسام ومراكز المحافظة، وفاز منهم 65 شخصًا، علاوة على عدد 8 أشخاص من كبار السن فوق السبعين عامًا وعدد 18 آخرين بصفة احتياطية.

وأشار توفيق إلى أن الفائزين موزعين على مختلف أقسام ومراكز المحافظة بواقع : 11 شخصًا من قسم أول العريش، 18 شخصًا من قسم ثان العريش، 8 أشخاص من قسم ثالث العريش،  11 شخصًا من قسم بئر العبد، 9 أشخاص من قسم رمانة، 8 أشخاص من أقسام رابع العريش ورفح والشيخ زويد الحسنة والقسيمة ونخل، وذلك بخلاف 8 من كبار السن، علاوة على اختيار عدد 18 شخصًا آخرين بصفة احتياطية ليحلوا محل من يعتذر أو من لم يتمكن من السفر لأى ظروف طارئة .

وأجريت القرعة عن طريق الحاسب الآلى بمقر المدينة الشبابية الدولية بالعريش، وذلك بحضور العميد أسمه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء واللواء حسام توفيق نائب مدير الأمن" الحكمدار"، ومساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية، ومساعدو مدير الأمن ومسئولو الشئون المالية والإدارية.

 

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قرعة الحج بشمال سيناء

 

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قرعة الحج بشمال سيناء

 

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قرعة الحج بشمال سيناء

 

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قرعة الحج بشمال سيناء 

 

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قرعة الحج بشمال سيناء

 

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قرعة الحج بشمال سيناء 

 

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قرعة الحج بشمال سيناء

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