صور.. فض حفل زفاف وغلق 44 مقهى ومصادرة 476 شيشة لمواجهة "كورونا" بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب – إيمان مهنى

نفذت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بالشرقية، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، فض حفل فنى داخل إحدى قاعات الأفراح الموجودة أسفل كوبرى "شرويدة" بمدينة الزقازيق، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

ترأس الحملة المحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع العميد أيمن الفقي، مدير شرطة المرافق بمديرية أمن الشرقية، وقوة شرطية مكبرة، وعدد من رجال الإشغالات وقسم الإزالات بمركز ومدينة الزقازيق.

وأسفرت الحملة، عن فض الحفل ومصادرة الآلات الموسيقية وغلق القاعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

كما أغلقت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، 44 مقهى ومطعم ومصادرة 476 شيشة وفض فرح شعبى ، ونجحت حملة شنتها رئاسة مركز و مدينة بلبيس عن مصادره 56 شيشة من أربع قهاوى و5 ترابيزه وتم غلق عدد 15 كافيه و 11 مطعم وغلق محل عصير بطريق عبد المنعم رياض وذلك لمده خمسه عشر يوما منعا للتجمعات ومحاوله للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما قامت رئاسة حى ثان الزقاريق بحملة مكبرة على المقاهى بنطاق الحى لمنع الشيشة للحد من انتشار كورونا حيث انطلقت الحملة من شارع كلية الطب ثم انتقلت لمنطقة فلل الجامعة، وشارع مسجد المدينة المنورة، ثم شارع طلبة عويضة وشارع الغشام ثم شارع موقف المنصورة حتى وصلت لشارع المحافظة وتم غلق 17 مقهى ومصادرة 270 شيشة من عدد من المقاهى والمطاعم المخالفة وتحرير عدد من محاضر ضد المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بشن حمله ليلية على المقاهى العامة والكافيهات للتأكد من عدم استخدامهم الشيشه وذلك ضمن الاجراءات الاحترازيه لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمعدى واتخاذ اجراءات السلامه العامه والوقايه من انتشار الفيروس.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملة على المقاهى والكافتريات وتم التفتيش على عدد 25 مقهى وتم مصادرة جميع الشيش الموجودة بالمكان بعدد حوالى 150 شيشة وفى حاله المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وقطع المرافق عنهم.

وقام رئيس مركز ومدينة الزقازيق بحملة مكبرة لغلق قاعات الافراح حفاظا على المواطنين من ازدحام واختلاط المواطنين من انتشار فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة لمواجهة خطر انتقال العدوى لفيروس كورونا المستجد، وقام رئيس مركز ومدينة منيا القمح بحملة برفع الاشغالات من سوق قطيفة العزيزيه وتفريق الباعه الجائلين بالتنسيق مع قسم الاشغالات والازالات برئاسه المركز.

وأكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب ، أن هذا القرار إجراءً احترازيًا لمواجهة فيروس كورونا مناشدا المواطنين ضرورة الالتزام بالقرار حفاظا على صحتهم وتجنبا لتوقيع العقوبات على المخالفين مع ضرورة إبلاغ السلطات المختصة بالأماكن المخالفة.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة استمرار تلك الحملات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار الفيروسات حفاظا على صحه وسلامة المواطنين ، كما تم تشكيل لجان عمل للمرور على المنشآت الحكومية والمبانى الخدمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من إلتزام المسئولين عنها بتفعيل الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره , مشيراً الى انه تم المرور على مستشفيى الحميات والصدر بمدينة الزقازيق للتأكد من إجراء أعمال التعقيم اللازمة للأجهزة الطبيه، وكذا تطهير الغرف والممرات والطرقات والأسطح بها وغرف العناية والأقسام المختلفة ودورات المياه حفاظا على صحة وسلامة العاملين بها والمترددين عليها .



فض احتفال وفرح وغلق 44 مقهى ومصادرة 476 شيشة



فض احتفال وفرح وغلق 44 مقهى ومصادرة 476 شيشة



فض احتفال وفرح وغلق 44 مقهى ومصادرة 476 شيشة



فض احتفال وفرح وغلق 44 مقهى ومصادرة 476 شيشة



فض احتفال وفرح وغلق 44 مقهى ومصادرة 476 شيشة



فض احتفال وفرح وغلق 44 مقهى ومصادرة 476 شيشة



فض احتفال وفرح وغلق 44 مقهى ومصادرة 476 شيشة



فض احتفال وفرح وغلق 44 مقهى ومصادرة 476 شيشة



فض احتفال وفرح وغلق 44 مقهى ومصادرة 476 شيشة



فض احتفال وفرح وغلق 44 مقهى ومصادرة 476 شيشة



فض احتفال وفرح وغلق 44 مقهى ومصادرة 476 شيشة



فض احتفال وفرح وغلق 44 مقهى ومصادرة 476 شيشة (



فض احتفال وفرح وغلق 44 مقهى ومصادرة 476 شيشة



فض احتفال وفرح وغلق 44 مقهى ومصادرة 476 شيشة



فض احتفال وفرح وغلق 44 مقهى ومصادرة 476 شيشة



فض احتفال وفرح وغلق 44 مقهى ومصادرة 476 شيشة



فض احتفال وفرح وغلق 44 مقهى ومصادرة 476 شيشة