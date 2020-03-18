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صور.. ضبط كميات من اللحوم والسلع الغذائية منتهية الصلاحية بالوادى الجديد

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:39 م
صور.. ضبط كميات من اللحوم والسلع الغذائية منتهية الصلاحية بالوادى الجديد جانب من الحملة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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نفذت مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد بالتعاون مع مديرتى التموين والصحة وحماية المستهلك حملة تفتيش مكبرة فى مدينة الخارجة للتفتيش على منتجات اللحوم والأسماك والتثبت من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى حيث جرى تكليف لجنة من الطب البيطرى تضمنت الدكتور عمرو محمود عطية والدكتور عمرو إبراهيم ولجنة من التموين وحماية المستهلك أمل فخرى بالنزول إلى الأسواق والتفتيش على المحلات.

 

أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبدة مجمدة متغيرة فى الصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وكلاوى متغيرة ورنجة متعفنة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وأطباق كبد وقوانص ووراك دواجن ولحمة مفرومة متغيرة وأطباق كبدة مجمدة متغيرة فى الصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وسمك متعفن وغير صالح للاستهلاك الآدمى وتم تحريز الكميات المضبوطة وتحررت بها المحاضر اللازمة.

 

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عن ضبط منظفات مجهولة المصدر وحلويات أطفال فاسدة فى حملة مكبرة مشتركة مع مباحث التموين حيث أكد وكيل مديرية التموين بالوادى الجديد، المهندس معاذ عبد الرحيم، تنفيذ حملة مكبرة على الأسواق بقيادة المهندس صلاح السيد، مدير المديرية والمهندس جمال تمام، مدير إدارة الرقابة.

 

أسفرت الحملة عن ضبط 90 لتر صابون سائل، و26 كرتونة سعة الكرتونة 12 زجاجة وجوال صودا كاوية، و2 برميل كلور سعة 100 لتر، وبرميل مواد مطهرة 50 لتر، و6- كرتونة سعة 12 زجاجة لكل كرتونة مواد منظفة، و36 كرتونة سعة 12 زجاجة لكل كرتونة بها مواد مطهرة متنوعة، مجهولة المصدر، داخل معمل صناعات منظفات مرخص بمدينة الخارجة.

 

وأضاف معاذ، أنه جرى ضبط مقرمشات وحلويات أطفال بإجمالى 36 عبوة، داخل محلات تجارية بمدينة الخارجة، منتهية الصلاحية، وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وجرى تحريز جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها للنيابة العامة والتى تولت التحقيقات.

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(1)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(2)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(3)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(4)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(5)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(6)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(7)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(8)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(9)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(10)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(11)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(12)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(13)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(14)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(15)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(16)
 
 
 
ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(1)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(2)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(3)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(4)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(5)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(6)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(7)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(8)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(9)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(10)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(11)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(12)
 
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(13)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(14)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(15)
 

 

ضبط-كميات-من-اللحوم-والسلع-الغذائية-منتهية-الصلاحية-بالوادي-الجديد--(16)
 

 


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