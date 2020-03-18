اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 05:56 م
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صور.. حملة لتطهير سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع مدينة المنصورة

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:13 م
صور.. حملة لتطهير سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع مدينة المنصورة حملة لتطهير سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع مدينة المنصورة
الدقهلية شريف الديب

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قاد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، حملة لتطهير سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع مدينة المنصورة بمشاركة المجتمع المدني وعدد كبير من الشباب وبحضور اللواء حسام لبيب رئيس حي غرب المنصورة .

وأكد "الشيخ" أن تطهير سوق الجملة جاء نظراً لتوافد الكثير من المواطنين عليه وتزايد أعداد المترددين لشراء السلع الغذائية من خضار وفاكهة لتلبية احتياجاتهم اليومية .

كما أكد نائب المحافظ علي أن جميع السلع الغذائية متوفرة في الأسواق والمحلات التجارية والمحافظة ليس بها أي نقص من السلع ومتابعون للموقف أولا بأول عن طريق غرف العمليات وهناك حملات يومية لمراقبة الأسواق لضبط الأسعار وعدم المغالة.

وأشاد " الشيخ " بدور المجتمع المدني في المشاركة المجتمعية في مواجهة فيروس كورونا من خلال حملات التطهير والتوعية وتوفير المستلزمات الطبية واكد علي ضرورة تضافر جميع الجهود من المجتمع المدني بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة .

وقال نائب المحافظ إن الحملات ستشمل جميع وسائل النقل الجماعي والمواقف الرئيسية والفرعية داخل المراكز والمدن والاحياء وذلك بموجب توصيات الاجتماع الأمني الذي عقد بمقر ديوان عام المحافظة أمس الثلاثاء برئاسة محافظ الدقهلية .

وأشار "الشيخ" إلي أن هناك حملات مكبرة لمصادرة "الشيش" وغلق جميع المقاهي والكافيتريات وغلق جميع الأماكن التي يتواجد بها تجمعات كبيرة بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة تنفيذاً لقرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .

وبعث نائب المحافظ برسالة شكر وتقدير الي أبناء مركز ومدينة بلقاس علي وعيهم الكامل وحرصهم علي مواجهة هذا الفيروس من خلال مشاركة المجتمع المدني والشباب في حملات التطهير والتي تجوب جميع قري المركز وقال إن هذا إن دل فإنما يدل علي وعي وتحضر وثقافة أبناء بلقاس وأكد علي دعم الدكتور أيمن مختار الكامل لأبناء مركز بلقاس لتخطي هذه المرحلة الصعبة والقضاء نهائياً علي انتشار هذا الفيروس .

حملة لتطهير سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع مدينة المنصورة (4)
حملة لتطهير سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع مدينة المنصورة 

 

حملة لتطهير سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع مدينة المنصورة (5)
حملة لتطهير سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع مدينة المنصورة 

 

حملة لتطهير سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع مدينة المنصورة (6)
حملة لتطهير سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع مدينة المنصورة 

 

حملة لتطهير سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع مدينة المنصورة (7)
حملة لتطهير سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع مدينة المنصورة 

 

حملة لتطهير سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع مدينة المنصورة (8)
حملة لتطهير سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع مدينة المنصورة 

 

حملة لتطهير سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع مدينة المنصورة (9)
حملة لتطهير سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع مدينة المنصورة 

 

حملة لتطهير سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع مدينة المنصورة (10)
حملة لتطهير سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع مدينة المنصورة 

الدقهلية

محافظ الدقهلية

بلقاس

كورونا

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