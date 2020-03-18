اليوم السابع
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صور.. حملات الوحدات المحلية على الكافيهات لمصادرة الشيشة ببنى سويف

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:23 م
صور.. حملات الوحدات المحلية على الكافيهات لمصادرة الشيشة ببنى سويف مصادرة الشيشة من المقاهى
بنى سويف - هانى فتحى

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تنفذ محافظة بنى سويف حملات مستمرة على الكافيهات والقهاوى البلدى لتنفيذ قرار محافظ بنى سويف بمنع الشيش ومصادرتها، وذلك ضمن خطة الطوارئ التى أعدتها المحافظة لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا (covid_19) ، وذلك فى إطار الخطة الشاملة التى اعتمدتها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا، والتى تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وقاد بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، حملة تفتيشية على المقاهى العامة والكافيهات، ورافقه خلالها رئيس مدينة بنى سويف وجيه عبد الرازق ونواب رئيس المدينة وشرطة المرافق وقوة أمنية من الشرطة، وذلك لمتابعة تنفيذ لقرار المحافظ بإغلاق المحال العامة والمقاهى والكافيهات والجيم والسيبرات والمطاعم وغيرها مما شملهم قرار الغلق "يوميا" بداية من الساعة 10 مساءً وحتى 6 صباح اليوم التالي.

وأسفرت الحملة التى استمرت فى ساعة متأخرة من مساء أمس، عن غلق بعض المقاهى والكافيهات والمحال العامة المخالفة بطريق كورنيش النيل، عبد السلام عارف، صالح سالم، منطقة الزهور، وحى الأباصيري، وذلك لعدم التزامها بمواعيد الغلق التى تضمنها قرار المحافظ، فضلا عن مخالفة بعضها بتقديم الشيشة لروادها من المواطنين، وتحرير محاضر ضد المخالفين.

فيما قامت الوحدات المحلية اليوم الأربعاء، بحملات مستمرة على المقاهى داخل المدن والقرى لمنع تداول الشيشة، حيث شهد مركز سمسطا برئاسة ناصر سيف رئيس المدينة، حملة قامت بها الوحدة المحلية بمازوره برئاسة وليد عبد الجيد رئيس الوحدة والفريق المعاون له بالمرور على المقاهى والكافتيريات لمنع تدخين الشيشة.

وكان المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم ، قد قرر خلال الاجتماع الموسع الذى ترأسه أمس الثلاثاء " إلغاء كافة الأسواق العشوائية على مستوى المحافظة، وإغلاق كافة المحال العامة والمقاهى والكافيهات والمطاعم ومحال الحلويات والجيم والسيبرات "يوميا" بداية من الساعة 10 مساءً وحتى 6 صباح اليوم التالى، باستثناء المخابز والصيدليات ومحلات السوبر ماركت والبقالة بكافة أحجامها، وذلك بداية من أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى الغلق الكامل لكل صالات وقاعات الأفراح ودور المناسبات من صباح غد الخميس ، مع منع إقامة السرادقات سواء لتلقى العزاء أو إقامة الأفراح .

 

حملات الوحدات المحلية ببنى سويف على المقاهى والكافيتريات (1)
حملات الوحدات المحلية ببنى سويف على المقاهى والكافيتريات

 

حملات الوحدات المحلية ببنى سويف على المقاهى والكافيتريات (2)
حملات الوحدات المحلية ببنى سويف على المقاهى والكافيتريات (2)

 

حملات الوحدات المحلية ببنى سويف على المقاهى والكافيتريات (3)
حملات الوحدات المحلية ببنى سويف على المقاهى والكافيتريات 

 

حملات الوحدات المحلية ببنى سويف على المقاهى والكافيتريات (4)
حملات الوحدات المحلية ببنى سويف على المقاهى والكافيتريات 

 

 


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