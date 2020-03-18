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صور .. تعليم كفر الشيخ تطهر وتعقم مدارس 13 إدارة تعليمية بالمحافظة

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:51 ص
صور .. تعليم كفر الشيخ تطهر وتعقم مدارس 13 إدارة تعليمية بالمحافظة محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، حملات تعقيم مدارس 13 إدارة تعليمية ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم تنفيذ توجيهات وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالقيام بحملات تطهير وتعقيم مباني الإدارات التعليمية وجميع مدارس كفر الشيخ، مؤكدة على استمرارها خلال فترة تعليق الدراسة لضمان عدم انتشار فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لحماية أبنائنا الطلاب وكافة عناصر العملية التعليمية .

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن مديري المدارس حرصوا على المشاركة بأعمال التعقيم وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة لعمليات التطهير، موجه للشكر لكل القائمين على المشاركة المجتمعية من قبل الاهالي بمبادرات متميزة للمشاركة بأعمال التطهير وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة أثناء عمليات التطهير، كما ساهم العديد من المعلمين بعدد من المعدات اللازمة لأعمال التعقيم والمواد المعقمة لسرعة آداء العمل والحرص على تعقيم مدارسهم التي يعملون بها

من ناحية أخرى ترأس اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، مساء الثلاثاء، لجنة غرفة العمليات الطارئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، بناءً علي توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وفي ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بعضوية كلاً من، الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة فيديكار حسن البدوي، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة أميرة هانم عبدالسلام، مدير العلاج الحر، والدكتور تامر حجازي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والمهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والمهندس رجب نايل، جهاز حماية المستهلك، ومحمد العافي، مدير إدارة الإعلام بالمحافظة.

 

تعليم كفر الشيخ تطهر وتعقم المدارس (1)
 

 

تعليم كفر الشيخ تطهر وتعقم المدارس (2)
 

 

تعليم كفر الشيخ تطهر وتعقم المدارس (3)
 

 

تعليم كفر الشيخ تطهر وتعقم المدارس (4)
 

 

تعليم كفر الشيخ تطهر وتعقم المدارس (5)
 

 

تعليم كفر الشيخ تطهر وتعقم المدارس (7)
 

 

تعليم كفر الشيخ تطهر وتعقم المدارس (8)
 

 

تعليم كفر الشيخ تطهر وتعقم المدارس (9)
 

 

تعليم كفر الشيخ تطهر وتعقم المدارس (10)
 

 

تعليم كفر الشيخ تطهر وتعقم المدارس (11)
 

 

تعليم كفر الشيخ تطهر وتعقم المدارس (14)
 

 

تعليم كفر الشيخ تطهر وتعقم المدارس (15)
 

 


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