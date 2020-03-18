اليوم السابع
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صور.. تعقيم مبنى ديوان مركز إسنا جنوب الأقصر لمكافحة فيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:42 ص
صور.. تعقيم مبنى ديوان مركز إسنا جنوب الأقصر لمكافحة فيروس كورونا
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بأنه تم البدء خلال الساعات الماضية فى أعمال تعقيم وتطهير مبنى ديوان الوحدة المحلية لمدينة إسنا، وذلك في ضوء تعليمات معالي المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ومكافحة انتشار "فيروس كورونا"، وفي إطار التكليفات الواردة ، والتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمكافحة هذا المرض وانتشاره بالبلاد.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا قامت وبالتنسيق مع إدارة البيئة، بأعمال تعقيم مبنى ديوان الوحدة المحلية ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس المستجد كورونا، وشملت إجراءات التعقيم، مكاتب الموظفين والديوان العام والطرقات، مع توجيه المتواجدين بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوى والوقاية من الفيروس، حيث جاب فريق التعقيم المكاتب ودورات المياه والطرقات.

وأكد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه عقب الانتهاء من تطهير مبنى ديوان المدينة ودواوين القرى المختلفة بالمحافظة خلال اليوم الأربعاء، سيتم الانتقال فى التطهير لمقر إدارة إسنا التعليمية وباقى الإدارات وكافة المدارس والمعاهد الدينية المختلفة، لتعقيم وتطهير المدينة بأكملها لمكافحة فيروس كورونا.

وكان قد صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أن الأجهزة التنفيذية قامت بحملة إشغالات صباح أمس، لرفع الباعة الجائلين من شارع أحمد عرابى من بدايته وحتى السنترال القديم ومنطقة المصرية، وذلك بالتنسيق بين شرطة المرافق وقسم الإشغالات والنظافة، وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات من الطريق العام، ومنع التجمعات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وخلال الحملة تم تحرير عدد من محاضر المخالفات وأيضا تنفيذ وإزالة عدد من مخالفات إشغال الطريق وتحرير محاضر للباعة المتجولين.

وشدد محمد سيد سليمان على قسم الإشغالات بعدم عودة هذه الإشغالات مرة أخرى بالطريق العام حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على أنه فى حالة ضبط أى إشغالات أو باعة جائلين يتم تحرير محضر لهم، بجانب توقيع غرامات مالية ومصادرة البضائع مؤكداً بأن الحملة مستمرة للقضاء على أى تجمعات بمركز إسنا.

تعقيم مبنى ديوان مركز إسنا جنوب الأقصر لمكافحة فيروس كورونا (1)
 

 

تعقيم مبنى ديوان مركز إسنا جنوب الأقصر لمكافحة فيروس كورونا (2)
 

 

تعقيم مبنى ديوان مركز إسنا جنوب الأقصر لمكافحة فيروس كورونا (3)
 

 

تعقيم مبنى ديوان مركز إسنا جنوب الأقصر لمكافحة فيروس كورونا (4)
 

 

تعقيم مبنى ديوان مركز إسنا جنوب الأقصر لمكافحة فيروس كورونا (5)
 

 

تعقيم مبنى ديوان مركز إسنا جنوب الأقصر لمكافحة فيروس كورونا (6)
 

 

تعقيم مبنى ديوان مركز إسنا جنوب الأقصر لمكافحة فيروس كورونا (7)
 

 

تعقيم مبنى ديوان مركز إسنا جنوب الأقصر لمكافحة فيروس كورونا (8)
 

 


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