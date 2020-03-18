اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 07:13 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شعبة الخضروات والفاكهة: سوق العبور يعمل بكامل طاقته ولا صحة لغلقه لأعمال التعقيم

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:34 م
شعبة الخضروات والفاكهة: سوق العبور يعمل بكامل طاقته ولا صحة لغلقه لأعمال التعقيم سوق العبور - ارشيفيه
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة وعضو مجلس أمناء سوق العبور للجملة، أنه لا صحة لما يتداول البعض بشأن غلق سوق العبور 3 أيام من أجل عمليات التعقيم، مشيرا إلى أنه لم يصل إلى تجار سوق العبور حتى الآن آى بيان أو منشور من الجهات الرسمية تفيد بذلك.
 
وأضاف النجيب في تصريح لـ"اليوم السابع" أن هذه الشائعات المغرضة تهدف إلى عرقلة جهود الدولة فى تخطى تلك المرحلة الاستثنائية وتهدف إلى تهافت الناس على البضائع والسلع حتى ترفع اسعارها نتيجة الإقبال عليها، موجها حديثه للمواطنين بأن قطاع الخضروات والفاكهة مستقر وأسعاره مستقرة بالأسواق وأنه لاخوف من اختفاء آى صنف، قائلا: لو عرفنا أن فيه صنف ناقص فى منطقة أو تاجر يستغل الظروف ويرفع الأسعار نحن كتجار فى سوق العبور على استعداد لان نذهب إلى تلك المناطق ونبيع هناك بسعر الجملة.
 
وطالب النجيب المواطنين بالاطمئنان حيث أن جميع الأصناف متاحة بالسوق ولا توجد آى أزمة فى الخضروات والفاكهة. 
 
الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.

سوق العبور

اسعار سوق العبور

أخبار اقتصاد

شائعة اغلاق سوق العبور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"شقاوة قديمة".. تاجر سوق العبور: فلوس التفاح ومرتضى جعلونى "ترند"

الأحد، 16 فبراير 2020 05:25 م

أرخص 10 أصناف سمك داخل سوق العبور للجملة تبدأ من 7 جنيهات للكيلو

الجمعة، 07 فبراير 2020 07:00 ص

أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم.. البطاطس جنيهين والملوخية بـ4

السبت، 25 يناير 2020 12:46 م

أرخص 30 صنف خضروات داخل سوق العبور للجملة بأقل من 5 جنيها للكيلو

السبت، 25 يناير 2020 07:00 ص

تعرف على أسعار الأسماك اليوم فى سوق العبور

السبت، 28 ديسمبر 2019 04:08 م

استقرار أسعار الفاكهة اليوم فى سوق العبور.. تعرف على التفاصيل

السبت، 21 ديسمبر 2019 12:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة