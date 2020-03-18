اليوم السابع
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سنغافورة: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 152 حالة

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:39 ص
سنغافورة: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 152 حالة كورونا - صورة أرشيفية
سنغافورة /أ ش أ/

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أعلنت سنغافورة ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 152 حالة. وذكرت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء أن هذا يأتي بعدما تم تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى أن 114 حالة تعافت.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وكانت سنغافورة، قد اعلنت إنها ستغلق جميع المساجد لمدة خمسة أيام على الأقل، لتطهيرها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن ارتبط عدد من المصلين فى سنغافورة حضروا مؤتمرا إسلاميا فى ماليزيا المجاورة بحالات إصابة، وقال المجلس الإسلامى فى سنغافورة أن الإغلاق بدأ يوم الجمعة الماضى والسلطات تحاول تعقب 90 سنغافوريا حضروا المؤتمر الذى استمر ثلاثة أيام فى كوالالمبور عاصمة ماليزيا.

وألغت طوائف دينية أخرى تجمعات فى سنغافورة فى الأسابيع الماضية فى محاولة لوقف انتشار الفيروس الذى أصاب 178 شخصا فى المدينة.

 


سنغافورة

كورونا

ووهان

فيروس كورونا

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