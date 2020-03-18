اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 12:58 م
خالد صلاح
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سفارة واشنطن فى سول توقف إصدار تأشيرات الهجرة بدءًا من يوم غد

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:37 م
سفارة واشنطن فى سول توقف إصدار تأشيرات الهجرة بدءًا من يوم غد كورونا ارشيفية
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 أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة الكورية الجنوبية سول، اليوم الأربعاء، أنها ستلغي مواعيد المقابلات الدورية لإصدار تأشيرات الهجرة وتأشيرات غير المهاجرين ابتداء من يوم غد الخميس.
وذكرت السفارة - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية - أن وزارة الخارجية الأمريكية ستوقف إصدار التأشيرات العادية في الدول التي رفعت الوزارة مستويات التحذير من السفر إليها إلى المستوى الثاني أو الثالث أو الرابع؛ وذلك من أجل مواجهة التحديات التي تفرضها الجائحة العالمية الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
وأشارت السفارة إلى أن هذا القرار لن يؤثر على برنامج الإعفاء من التأشيرة.
 

ومن جهة اخرى صرح المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء، بأن كوريا الجنوبية قامت بتصدير 51 ألفًا من أدوات تشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤول في المكتب الرئاسي قوله إن 17 دولة طلبت رسميًا عبر قنوات حكومية من كوريا الجنوبية تصدير أدوات التشخيص، مضيفا أن هذا التصدير يمثل تعاونا دوليا هاما في جهود مكافحة فيروس "كورونا الجديد".

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تُصدر كوريا الجنوبية فيها أدوات التشخيص إلى الخارج منذ تفشي فيروس "كورونا الجديد".

 
 

يذكر أن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قالت اليوم الثلاثاء إن كوريا الجنوبية رصدت 84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 8320.

وهذا هو ثالث يوم على التوالي تقل فيه عدد حالات الإصابة الجديدة عن مئة مقارنة بيوم 29 فبراير حين بلغت حالات العدوى ذروتها عند 909.

وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن أمس الاثنين إنه واثق في قدرة بلاده على التغلب على الفيروس مع استمرار تراجع معدل العدوى رغم إعلان السلطات عن ظهور بؤرة عدوى كبيرة أخرى في سول العاصمة.

 

 


السفارة الأمريكية

العاصمة الكورية

كورونا

تأشيرات الهجرة

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