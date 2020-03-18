اليوم السابع
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روسيا تغلق قبر لينين فى الساحة الحمراء وسط مخاوف من كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:42 م
روسيا تغلق قبر لينين فى الساحة الحمراء وسط مخاوف من كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
موسكو (رويترز)

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قال جهاز حرس الكرملين، اليوم الأربعاء، إن روسيا أغلقت قبر الزعيم السوفيتى الراحل فلاديمير لينين فى الساحة الحمراء بموسكو أمام الجمهور ليصبح أحدث مزار سياحى روسى يتعرض للإغلاق وسط مخاوف من فيروس كورونا.

 

وقال جهاز الحرس الاتحادى الذى يتولى مهام تأمين الكرملين والرئيس فلاديمير بوتين إن القبر، الذى يضم جثة لينين المحنطة، سيخضع للصيانة خلال فترة الإغلاق. ولم يحدد متى سيُعاد فتحه، ومقبرة جدار الكرملين التى دُفن فيها زعماء مثل جوزيف ستالين هى جزء من نفس الفئة السياحية وسيتم إغلاقها.

 

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس أن الإغلاق مرتبط بالإجراءات التى تتخذها موسكو فى محاولة لوقف انتشار الفيروس، وتخلت روسيا رسميا عن الشيوعية عندما انهار الاتحاد السوفيتى عام 1991، لكن قبر لينين لا يزال يحظى بإقبال من جانب السياح والشيوعيين الروس والزوار من الأقاليم الروسية.

 

وأغلقت كثير من المتاحف، بما فى ذلك متحف بوشكين فى موسكو ومعرض تريتياكوف، والمسارح، بما فى ذلك البولشوي، أبوابها أمام الجمهور هذا الأسبوع ضمن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

 

وسجلت روسيا 147 حالة إصابة حتى الآن، لكن لم تحدث أى وفاة، وهو عدد أقل من كثير من الدول الأوروبية الأخرى، لكن الأرقام زادت بشكل كبير فى الأيام الأخيرة.

 

 


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