اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 01:02 م
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رئيس جامعة بنى سويف: صرف مكافأة للعاملين بالمستشفى الجامعى والأمن الإدارى لجهودهم

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:01 م
رئيس جامعة بنى سويف: صرف مكافأة للعاملين بالمستشفى الجامعى والأمن الإدارى لجهودهم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، صرف مكافأة مالية لكافة العاملين بالمستشفى الجامعي وأفراد الأمن الإداري بكافة كليات الجامعة نظرا لجهودهم وتواجدهم وتأدية واجبات عملهم بإخلاص وتفاني اثناء ظروف الطقس السيئ التي مرت به البلاد خلال الأيام الماضية.

ووجه الدكتور منصور الشكر إلى الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى الجامعي لتواجدهم بمكان عملهم حرصا منهم علي تقديم الخدمات للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، وكافة أفراد الأمن الإداري بكليات الجامعة على تأدية عملهم على أكمل وجه وتواجدهم بعملهم لإزالة أي اثار للأمطار داخل المنشآت رغم ظروف الطقس السيئ، وقال هم "ابطال في الأزمات"، مؤكدا أن الجامعة لن تحقق رسالتها وأهدافها إلا بسواعد أبنائها المخلصين.

من ناحية أخرى أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عن اختياره عضوا في لجنة مواجهة فيروس احتمالات العدوى بفيروس كورونا (covid_19) والتي شكلها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وقال رئيس الجامعة، إن اللجنة عقدت اجتماعها بحضور أعضاء المجلس الأعلى للصحة العامة، ولجنة مواجهة احتمالات العدوى حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الإجراءات ومنها اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس والتأكد من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، كما تم التحذير من تداول اي شائعات يتم إطلاقها، والتأكيد على ضرورة الرجوع إلى جهات الاختصاص في الحصول على أي معلومة مع التأكيد أنه لا يوجد بالمحافظة أي حالات مصابة بالفيروس.

وأكد الدكتور منصور أن الجامعة وضعت خطة على أكمل وجه  تحسباً لأي ظروف طارئة، وهناك متابعة وتواصل  مع اللجان الفرعية الخاصة بكل كليات الجامعة، وهناك اجتماعات تنسيقية للوقوف على المستجدات واحتواء أي أزمة قبل وقوعها طبقاً لخطة الدولة والقيادة السياسية والدليل التوعي الشامل طبقاً لمنظمة الصحة العالمية.

 

 

 


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