رئيس جامعة المنصورة: عمليات تطهير مستمرة داخل المستشفيات لمواجهة كورونا

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة رافقه خلال الجولة الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة .

تأتى الجولة لمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الطب الوقائى ومكافحة العدوى فى خطط التعامل مع فيروس كورونا بالمستشفيات، وكذلك متابعة تواجد مستلزمات التعقيم واحتياجات الكشف على المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، والتزام العاملين بأساليب الوقاية واتباع إجراءات مكافحة العدوى.

وتفقد خلال الجولة منظومة العمل بالعيادات الخارجية والخدمات الطبية والعلاجية الخاصة والإجراءات الخاصة بالرصد والتعامل مع الحالات المشتبه بها بحضور الدكتور مها ماهر مدير مستشفى الباطنة التخصصى.

وقام بالمرور على العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال الجامعى وقام بسؤال الأمهات عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة للأطفال المرضى.

رافقه الدكتور أحمد الرفاعى مدير المستشفى، الدكتور هالة المرصفاوى رئيس قسم طب الأطفال، الدكتور أحمد درويش ومدير العيادات الخارجية، الدكتور أحمد الحسينى مدير شئون الأطباء والدكتورة ميادة صبرى مدير وحدة مكافحة العدوى .

كما تفقد العمل بالعيادات الخارجية بمستشفى الجامعة الرئيسى بحضور الدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسى، الدكتور وائل زكريا نائب مدير مستشفى المنصورة الجامعى، الأستاذ الدكتور محمد الغندور مدير العيادات الخارجية و وحدة الجودة، و قام بتفقد وحدة الترصد وهى العيادة المخصصة داخل العيادات الخارجية لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بحضور رئيس هيئة التمريض بالمستشفيات ومنسقى مكافحة العدوى .

كما قام بزيارة مبنى النقاهة وتفقد الجناح المخصص للعزل بالمبنى والتأكد من استيفائه لاشتراطات وتعليمات الطب الوقائى و مكافحة العدوى و فرق الترصد، بحضور الدكتور خالد الطوخى نائب مدير مستشفى المنصورة الجامعى و المشرف على مبنى النقاهة، الدكتور عبد الباسط صالح رئيس قسم الأمراض الصدرية، الدكتورة أمل رشاد نائب مدير مستشفى المنصورة الجامعى و مدير العنايات المركزة.

وفى ختام الجولة شدد على تكثيف عمليات التطهير المستمرة وانتشار فرق مكافحة العدوى داخل المستشفيات لمتابعة الالتزام بتعليمات مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة والتأكيد على وضوح قنوات التواصل بين الأقسام الطبية والعاملين بها من أطباء وتمريض وبين فرق الترصد ومكافحة العدوى بالمستشفى.

كما أشاد بالجهد المبذول من جميع الأطراف، وحرصهم الشديد على متابعة و تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، لمواجهة أى إصابة محتملة بفيروس الكورونا، بمنتهى الاحترافية ضمانا لمنع انتشار العدوى فى ظل الظروف الراهنة، و التى قام فيها القطاع الطبى داخل مستشفيات و المراكز الطبية بالجامعة من أطباء و هيئة التمريض و الصيادلة و العاملين بالمستشفيات، و تصدرهم الصفوف بكل شجاعة و ثبات فى الحرب ضد انتشار فيروس كورونا، غير مباليين بأى شئ سوى أداء واجبهم الوطنى و المجتمعى .



جولة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة



جولة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة



جولة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة



جولة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة



جولة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة



جولة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة



جولة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة



جولة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة



جولة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة



جولة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة



جولة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة



جولة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة



جولة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة