رئيس تركمانستان يطالب شعبه بمكافحة فيروس كورونا بالتبخير بأعشاب الحرمل

كتب محمد تهامى زكى

طلب قربان قولى بردى محمدوف، رئيس تركمانستان، من أبناء شعبه استخدام التبخير بحرق أعشاب "الحرمل" للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ومكافحته، قائلا إن الدخان من نبات الحرمل، يعتبر وسيلة فعالة للتصدى لمختلف الفيروسات المختلفة غير المرئية للعين.

ووفقا لـRT الروسية، فإن وزير الصحة التركمانستانى نور محمد أمانى بيسوف، تحدث عن أهمية الطب الشعبى وطرق العلاج القومية للوقاية من الأمراض المعدية، وأضاف أن نبات الحرمل هو علاج فعال، وصفت فوائده فى كتاب رئيس الجمهورية بردى محمدوف تحت عنوان "النباتات الطبية التركمانية".

وقال الوزير، إن تبخير المكان بهذه النبتة يساعد على قتل البكتيريا وصد الحشرات وبها تصدى أجدادنا للأمراض المعدية، مضيفا أن الفلفل الأحمر الحار، يستخدم أيضا خلال علاج الإنفلونزا، وهو ما تم ذكره أيضا فى كتاب الرئيس محمدوف، وقال: "على سبيل المثال، المكرونة الشعبية مع الفلفل تعتبر طريقة فعالة للوقاية من نزلات البرد، وهو ما ثبت علميا".

يشار أن الحرمل عشبة تنمو فى البلدان العربية ودول البحر المتوسط، واستخدمت منذ القدم كعلاج للديدان الشريطية حيث تحتوى بذورها على العديد من المواد المفيدة للتخلص من الديدان والكائنات الدقيقة بالمعدة، كما أن لها العديد من الاستخدامات الأخرى المعروفة منذ القدم حيث تقضى على الصداع والآلام المختلفة وحالات التسمم والأمراض النسائية وغيرها، لكن لها بعض الأعراض الجانبية وقد تؤدى إلى التسمم فى بعض الحالات لذلك يجب تناولها بكميات قليلة وبإشراف طبى كامل لعدم حدوث أى مضاعفات.

وتصاعدت بسرعة رهيبة وتيرة الأحداث العالمية بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن حصيلة ضحايا الفيروس الجديد خلال آخر 24 ساعة إلى نحو 18019 حالة فى 22 دولة، توفى منهم 1010 حالة بينما تعافى 5599 حالة، لتقترب عدد الإصابات منذ بداية انتشار الفيروس إلى 200 ألف حالة إصابة فى 162 دولة حول العالم، ونحو 7500 متوفى، معظمهم فى الصين، إيطاليا، إيران، إسبانيا، كوريا الجنوبية، ألمانيا، فرنسا والولايات المتحدة.