ديلى ميل: ثلاثة أطفال بريطانيين أصيبوا بفيروس كورونا فى أسبوع

كتبت هند عادل

كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد بين الأطفال ببريطانيا لتصل إلى 3 حالات خلال أسبوع واحد، يأتى ذلك بعد التأكد من إيجابية طفل رضيع بريطاني ثالث له نتائج إيجابية لـ Covid-19 وهو الآن في عزلة مع مريضين آخرين.

وقال مسئولو الصحة في مستشفى جيمس باجيت الجامعي في جورلستون ، نورفولك ، إن الطفل من بين ثلاث حالات جديدة تم تحديدها.

وقال متحدث باسم المستشفى: تجري الآن Public Health England إجراءات وقائية موسعة لتتبع أي شخص قد يكون لديه اتصال وثيق مع الأطفال الذين ثبتت إيجابية حالتهم بفيروس كورونا .

جاءت هذه الحالة بعد أن تم تشخيص إصابة طفل يبلغ من العمر 9 اشهر بفيروس كورونا على الرغم من عدم شعور والديه بأى أعراض للمرض، ومن قبله طفل آخر حديث الولادة تم اكتشاف ايجابية إصابته بفيروس كورونا بعد دقائق من ولادته.

كان رئيس الوزراء البريطانى قد أصدر تحذيرا بضرورة اتخاذ "إجراء جذري لمعالجة النمو السريع لفيروس التاجي في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، حيث يتم تقديم تدابير إبعاد اجتماعي متزايدة للسكان.

كجزء من التدابير ، يجب على أي شخص يعيش في أسرة مع شخص يعاني من السعال المستمر أو الحمى الآن عزل نفسه لمدة 14 يومًا، مع ضرورة تجنب الاتصال الاجتماعي والعمل من المنزل إن أمكن وتجنب النوادي والمسارح والأماكن الاجتماعية الأخرى.

كما يجب عزل الأشخاص المعرضون لخطر الاصابة بفيروس كورونا لمدة 12 أسبوعًا اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع حتى لو لم تظهر عليها أي أعراض، وهذا يشمل الأشخاص الذين يبلغون من العمر 70 عامًا وأكثر وغيرهم من البالغين بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.