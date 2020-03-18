اليوم السابع
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نتائج مطمئنة.. الأطفال المصابين بكورونا لديهم أعراض أقل حدة من البالغين

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:06 م
نتائج مطمئنة.. الأطفال المصابين بكورونا لديهم أعراض أقل حدة من البالغين كورونا والاطفال
كتب بيتر إبراهيم

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يضيف بحث جديد إلى الأدلة على أن الأطفال المصابين بـ COVID-19  لديهم أعراض أقل حدة من البالغين المصابين بفيروس كورونا.

قام الباحثون بتحليل حالات 731 طفلاً في الصين مع حالات مؤكدة مختبريًا للفيروس التاجي و 1412 طفلًا يشتبه في إصابتهم بـ COVID-19، وفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”.

ومعظم هذه الحالات البالغ عددها 2143 حالة كانت خفيفة ، ومات طفل واحد فقط، وكان ما يقرب من 6٪ من حالات الأطفال شديدة أو حرجة ، مقارنة بـ18.5٪ من حالات البالغين.

وقال الباحثون إنه ليس من الواضح لماذا لا يشعر الأطفال المصابون بـ COVID-19 بنفس الأعراض الحادة مثل البالغين.

وقالت الدكتورة بوني مالدونادو ، رئيس لجنة الأمراض المعدية في جمعية الأطفال الأمريكية AAP ، "قد يكون هناك عدد من الأسباب، لكن من المحتمل أن مستقبل الفيروس قد لا يكون في نفس التكوين لدى الأطفال".

وقالت "أظن أن الاستجابة المناعية للأطفال مختلفة، وإن جهازهم المناعي صغير ومتطور، والفيروس التاجي يبدو بشكل خاص أنه يجنب الأطفال الصغار".
وقال الباحثون أيضا إن دراستهم تقدم دليلا قويا على انتقال الفيروس التاجي من شخص لآخر.

وكان أكثر من 90٪ من جميع الأطفال في الدراسة بدون أعراض أو أظهروا أشكالًا خفيفة أو شائعة من المرض - وحوالي 13٪ من الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس لم تظهر عليهم أعراض المرض.

وأضافت "يجب إجراء الدراسات بأسرع وقت ممكن لفهم التأثير التفاضلي بين البالغين والأطفال ، لأن هذه المعلومات يمكن أن تكون مفيدة".
 

 


كورونا والاطفال

كورونا

فيروس كورونا

الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

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