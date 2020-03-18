دار الإفتاء: الشدائد والمصائب أقدار من الله تعالى.. فيديو

كتب على عبد الرحمن

نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو موشن جرافيك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعنوان كيف نواجه الأزمات.

وقالت دار الإفتاء المصرية خلال الفيديو:"الشدائد والمصائب هي أقدار من الله تعالى، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،:"ما يصيب المؤمن من شوكة، فما فوقها إلا رفعة الله بها درجة، أو حط عنه بها خطيئة"، ولكن المحن تخفى المنح من الله رب العالمين، وقال تعالى "وبشر الصابرين".

وتابعت دار الإفتاء المصرية: "وهذا يساعد المؤمن على الثبات وينئ به عن الهلع الذى يفاقم الأزمات، بل يربط قلب الإنسان بربه ولا يقطع أمله به فى رفع البلاء فى الدنيا، ومنحه الثواب فى الأخرة، شريطة أن يكون القلب موصولا بالله تعالى، ولسانه ينهج بكلام الله، والرضا يملأ نفسه، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية من الأمراض التى هى روح الإسلام ومن صماميم تعالميه".

وكانت دار الإفتاء المصرية ناشدت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، المواطنين بالالتزام بتعليمات السلامة الصحية، قائلة: "التزموا بتعليمات السلامة الصحية.. ولا تستمعوا إلا إلى بيانات الدولة الرسمية واحذروا المغرضين".

ونشرت الدار وصايا حول فيروس كورونا، وقالت دار الإفتاء المصرية الوصايا هى:

1- ينبغى على المسلم أن لا يصيبه الخوف والهلع الشديد من الابتلاءات التى قد تصيبه أو تصيب من حوله، بل عليه أن يتحلى بحسن الظن بربه وخالقه سبحانه، ويعلم علم اليقين أن الله عز وجل سوف ينجينا من هذا البلاء.

2- إذا أصاب المؤمن شيء من هذا البلاء فعليه بالصبر والأخذ بأسباب العلاج، وليعلم أن صبره على هذا البلاء سيكون سببًا لتكفير السيئات ورفع الدرجات.

3- شأن المسلم فى أوقات البلاء والمحن أن يكون دائم الذكر والدعاء، فالنبى صلى الله عليه وسلم أوصانا بقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» ثلاث مرات صباحًا ومساءً، فإن من قالها لا يصيبه شيء من البلاء أن شاء الله.