اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 04:13 م
خالد صلاح
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خلال 24 ساعة.. 147 حالة وفاة جديدة بكورونا فى إيران

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:37 م
خلال 24 ساعة.. 147 حالة وفاة جديدة بكورونا فى إيران تطهير الأماكن العامة بسبب فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، تسجيل 147 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، وقال مساعد وزير الصحة الإيرانى على رضا رئيسى - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، "إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 1192 حالة جديدة مصابة بكورونا، ليرتفع إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 17 ألفا و361 حالة حتى الآن".
 
وأضاف، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 5 آلاف و710 أشخاص حتى الآن، فيما توفى 147 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 1135 شخصا.
 
وكان موقع إيران إنترناشيونال المعارض، أعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 2384 شخصا، فى غضون ذلك قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية على التليفزيون الرسمى أن حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا ارتفعت إلى 988 حالة بزيادة 135 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
 
وقال المتحدث كيانوش جهانبور "عدد الوفيات 988، ومع زيادة ظهور 1178 حالة إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، يبلغ إجمالى عدد الإصابات فى البلاد 16169 حالة". وأضاف أن 5389 شخص تعافوا من المرض.
 
يذكر أن وسائل إعلام إيرانية، قد نشرت خريطة بإحصائية لضحايا فيروس كورونا المستجد فى جميع محافظاتها الـ 31 وتظهر الخريطة تسجيل العاصمة طهران اهلى نسبة وفيات، ووفقا لوزارة الصحة الإيرانية سجلت 11364 إصابة بفيروس كورونا مؤكدة منذ 20 فبراير الماضى وحتى اليوم، ووفيات بلغت 514 بينها كوادر طبية من أطباء وممرضين ومسئولين إيرانيين وموظفى البنك المركزي.
 

ايران

كورونا

فيروس كورونا

الصحه الايرانيه

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