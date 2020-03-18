خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن خطة التعلم عن بعد مستمرة حتى فى حالة تمديد فترة الإجازة لأكثر من أسبوعين، لافتة إلى أن شرح المناهج ووضع دليل تعلم للطلاب يتضمن المطلوب من الطالب تحقيقه في كل درس والمحاور الأساسية مستمر، وخطة الامتحانات كما هى، اليوم السابع" يقدم فى التقرير التالى، أبزر ما أعلنته الوزارة عن خطة الامتحانات فى نهاية الترم.

ـ تعقد الامتحانات فى المواعيد المحددة لها وفق الخريطة الزمنية.

ـ لا تغيير فى امتحانات الثانوية العامة فتنطلق 7 يونيو المقبل.

ـ تعقيم لجان السير قبل أداء الطلاب للامتحانات.

ـ جار وضع المواصفات الفنية لامتحانات الترم.

ـ الأسئلة ستكون فيما يتم شرحه فعليا للطلاب حتى نهاية الترم.

ـ الأسئلة قد تركز على الأجزاء الأولى من مقرر الترم.

ـ الأسئلة ستراعى تحقيق نواتج التعلم وقياس ما تعمله الطالب.

وعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قيادات الوزارة ومديري عموم تنمية المواد الدراسية لشرح الخطوات والإجراءات التي ستتبعها الوزارة للتحول الرقمي في تدريس المواد التعليمية، خلال فترة تعليق الدراسة.

وناقش الوزير، خلال الاجتماع، خطة الوزارة في استخدام محتوى بنك المعرفة المصري EKB في التدريس لطلبة الصفوف الدراسية المختلفة، وتوجيه المعلمين، خلال فترة تعليق الدراسة، للتواصل مع طلابهم من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد وذلك بالاستعانة بأخصائي التكنولوجيا بالمدرسة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة دور مدير المدرسة، حيث أنه سيعمل على متابعة التحاق الطلاب بمجموعات التواصل التي تم إعدادها عن طريق معلم المادة، وتخصيص أوقات محددة للرد على الاستفسارات وتقديم إرشادات للطلاب من خلال جدول زمنى معلن بالمدرسة.