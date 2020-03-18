اليوم السابع
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خالد صلاح
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جولدمان ساكس يخفض توقعه لسعر برنت في الربع الثانى إلى 20 دولارا للبرميل

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:29 ص
جولدمان ساكس يخفض توقعه لسعر برنت في الربع الثانى إلى 20 دولارا للبرميل جولدمان ساكس
رويترز

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خفض جولدمان ساكس توقعه لسعر خام برنت في الربع الثاني بمقدار الثُلث إلى 20 دولارا للبرميل، متوقعا تراجعا قياسيا في الطلب العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا هذا العام بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا على النمو الاقتصادي.
 
وعند هذا المستوى، سيكون سعر خام برنت عند أدنى مستوى منذ فبراير  2002. ونزلت أسعار النفط مجددا اليوم الأربعاء حيث جرى تداول برنت قرب 28.50 دولار للبرميل.
 
وقال البنك في مذكرة بتاريخ 17 مارس "سيكون مثل هذا الهبوط... منسجما مع الاتجاه النزولي الكبير السابق للأسواق في أعوام 1999 و2009 و2016".
 
وأضاف البنك أن تضرر الطلب الناجم عن الفيروس قد يبلغ ذروة في أواخر مارس عند ثمانية ملايين برميل يوميا، ليتوقع فائضا في الإمدادات يبلغ 3.9 مليون برميل يوميا و5.7 مليون برميل يوميا في الربعين الأول والثاني على الترتيب.
 
وتابع البنك قائلا إنه بينما قد تستوعب طاقة التخزين العالمية بما يشمل الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي، عند نحو 1100 مليون برميل، هذا الفائض، فإن "سرعة تراكم المخزونات المقبلة ستطغى بالتأكيد حاليا على قدرة ملء المخزون".
 
لكن البنك أضاف أنه على جانب آخر، قد يؤدي تراجع الإمدادات وتعافي الطلب إلى عجز في سوق النفط قدره 1.5 مليون برميل يوميا بحلول الربع الرابع، وأبقى على توقعاته لسعر خام برنت في الربعين الثالث والرابع دون تغيير عند 30 و40 دولارا للبرميل على الترتيب.
 
ومن المتوقع أن يتراجع إنتاج النفط الصخري 0.75 مليون برميل يوميا على أساس سنوي بحلول الربع الرابع، مع ترجيح هبوط إنتاج منتجين من أصحاب التكلفة المرتفعة، باستثناء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين للنفط الصخري، أيضا بمقدار 0.6 مليون برميل يوميا على أساس سنوي في نفس الفترة.

أسعار النفط

جولدمان ساكس

النفط

كورونا

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