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جامعة بنها: تشكيل غرف تعليم عن بُعد لرفع المناهج إلكترونيًا للطلاب

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:40 ص
جامعة بنها: تشكيل غرف تعليم عن بُعد لرفع المناهج إلكترونيًا للطلاب غرفة عمليات التعلم عن بُعد بجامعة بنها
القليوبية - نيفين طه

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تفقد الدكتور حسين المغربى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، غرفة عمليات التعلم عن بُعد، واطمئن خلال الجولة على انتظام العمل ورفع المناهج الإلكترونية لجميع الكليات على قنوات اليوتيوب الخاصة بكل كلية وكذلك مواقع أعضاء هيئة التدريس بالبوابة الإلكترونية وفقا للخطة الموضوعة من الجامعة فى هذا الشأن.

ووجه نائب رئيس الجامعة بضرورة رفع المناهج الإلكترونية من خلال روابط واضحة على الصفحات الرئيسية لكل كلية بطريقة تمكن جميع الطلاب للوصول إليها بكل سهولة ويسر، كما وجه المغربى بأن يقوم أعضاء هيئة التدريس برفع المحاضرات لكل محاضرات الفصل الدراسى الثانى.

وكانت جامعة بنها قد شكلت غرفة عمليات طارئة للتعليم عن بعد وفريق عمل برئاسة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية خبراء تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لمتابعة العملية التعليمية وذلك فى ضوء توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويستمر العمل فى غرفه العمليات طوال ايام الاسبوع من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا يوميا حيث تقدم فرق التقنيات المعلوماتية الدعم لكل كليات الجامعة ووحدات تقنيات المعلومات بالكليات كما تقوم الغرفة بتوفير سرعات عالية للإنترنت لسرعه رفع المحاضرات والتمارين للطلاب.

كما شهد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اجتماع اللجنة الطارئة لمتابعة العملية التعليمية والاختبارات والمشكلة برئاسة الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية عدد من عمداء الكليات وخبراء تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، مع اللجان التنفيذية المشكلة بالكليات .

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئؤن الدراسات العليا والبحوث .

واطمأن السعيد للإجراءات التى اتخذتها اللجنة المشكلة حفاظًا على استمرار سير العملية التعليمية ، وعدم تأثير الطلاب بتعليق الدراسة ، إضافة إلى المهام التى تباشرها اللجنة ، من حيث متابعة العملية التعليمية ، وآلية استقبال استفسارات الطلاب وكيفية التعامل معها .

من جانبه قال الدكتور حسين المغربى، إنه تم تشكيل لجنة خماسية بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وثلاثة من فريق تكنولوجيا المعلومات بالكلية ، وتم الاجتماع معهم وشرح الإجراءات اللازمة للتحول من التعليم التقليدى إلى التعليم عن بعد، من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة واليوتيوب للكليات ومواقع أعضاء هيئة التدريس، مشيراً إلى أن عضو هيئة التدريس سيقوم بتسجيل محاضرته ويقوم فريق تكنولوجيا المعلومات برفعها على الموقع.

وأوضح نائب رئيس الجامعة ، أنه يتم حاليا تصوير الدورس العملية فى الكليات بالفيديو وسيتم رفعها على اليوتيوب لكل كلية .

وأشار المغربى إلى أن الكليات ستقوم بأعداد تقرير يومى بالمقررات التى تم رفعها على موقع الكلية والجامعة ، موضحاً إلى أنه تم إرسال هذه الإجراءات بالبريد الإلكترونى للطلبة .

وأشار الدكتور طارق الششتاوى مدير تكنولوجيا المعلومات بالجامعة بأنه تم فعلا فى اليوم الأول من تعليق الدراسة وإعداد ورفع عدد من المحاضرات لكليتى الحاسبات والطب البيطرى والحقوق والزراعة وجارى استكمال باقى الكليات.

فى سياق متصل أشار المغربى إلى أنه تم التأكيد على الإدارة الطبية بالجامعة بتواجد الأطباء وهيئة التمريض بالكليات بصورة دورية للتعامل مع أى حالات طارئة.

 

جانب من جولة الدكتور حسين المغربى، نائب رئيس جامعة بنها (1)
جانب من جولة الدكتور حسين المغربى، نائب رئيس جامعة بنها 

 

جانب من جولة الدكتور حسين المغربى، نائب رئيس جامعة بنها (2)
جانب من جولة الدكتور حسين المغربى، نائب رئيس جامعة بنها 

التعليم عن بعد

كورونا

اخبار مصر

القليوبية

جامعه بنها

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