تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية فى طرح عملية منظومة النظافة العامة في أسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتطبيق كافة الإجراءات القانونية والإدارية فى طرح عملية منظومة النظافة العامة داخل أحياء مدينة أسوان من خلال الإعلان عن ذلك على بوابة التعاقدات الحكومية طبقاً للضوابط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن

وأكد العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان في تصريحات صحفية أنه تم الإعلان منذ 4 مارس الجارى لهذه العملية على جميع الأحياء السكنية ولم يتقدم أحد طوال فترة الإعلان التى استمرت حتى يوم 10 من نفس الشهر، فى حين تم إعادة الإعلان مرة أخرى على بوابة التعاقدات الحكومية فى 15 مارس الجارى ونشر كراسة الشروط حيث تقدمت 5 شركات لعملية النظافة، وتم قبول جميع العروض بعد البت الفنى، فيما تم رفض 4 عروض منها بعد البت المالى لتجاوزهم السعر التقديرى

وأوضح العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان أن الشركة الوحيدة التى تم قبول عرضها هى شركة رؤية جميلة للقيام بأعمال النظافة بحى الصداقة الجديدة فقط وذلك لاستيفاء شروط التعاقد المنشورة، بينما سيتم إعادة طرح باقى الأحياء السكنية الأخرى بنفس الضوابط والقواعد المنظمة لنظام المزايدات والمناقصات وفى إطار من المكاشفة والمصارحة وبمتابعة دقيقة من محافظ أسوان والذى لن يسمح بأى تجاوزات لأنه يضع نجاح منظومة النظافة فى مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قد أكد علي أن المحافظة تسعى لتنفيذ أعمال تطوير وتجميل مدينة أسوان السياحية، وإيجاد حلول غير تقليدية للاختناقات المرورية من خلال تحويل حديقة درة النيل إلى متنزه عالمي يتضمن إنشاء باركنج أسفل هذا المنتزه لاستيعاب حوالي 300 سيارة على مساحة 10 آلاف م2.