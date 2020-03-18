تضامن قنا: استلام 100 جهاز كاشف حرارى لتوزيعها على دور الرعاية والإيواء والأيتام

قنا - وائل محمد

قال حسين الباز، وكيل مديرية التضامن بقنا، إن الوزارة قررت صرف "الكاشف الحراري" داخل كافة دار المسنين والمغتربين وخدمات الإيواء بالمحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى.

وأضاف الباز أن المحافظة ستستقبل دفعة أولى من الأجهزة والبالغ عددهم 100 جهاز، ومهمته قياس درجة الحرارة عن بعد لفحص الموجدين فى دور الرعاية والإيواء والأيتام، وهو نفس الجهاز الذى يستخدم فى المطارات ضمن الفحص الدورى للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد وكيل مديرية التضامن لـ"اليوم السابع" أن المديرية قررت تطبيق منع الزيارة فى دار الأيتام والمسنين والمغتربين، وإغلاق الحضانات لمدة أسبوعين لمواجهة خطر كورونا.

وشهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، خلال الندوة التى نظمتها مديرية الصحة بقنا للعاملين بالقطاع الصحى للتوعية حول فيروس كورونا تحت عنوان " فيروس كورونا المستجد - التشخيص والعلاج والوقاية"، والتى حاضر فيها الدكتور أشرف العدوى استشارى الأمراض الصدرية وخبير منظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا وعدد من الأطباء فى تخصصات الصدر، الحميات، الباطنة، العناية، مكافحة العدوى، صحة الأسرة .

وخلال الندوة ألقى الدكتور أشرف العدوى محاضرة تحدث خلالها عن إجراءات السلامة الصحية والعادات الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا وتم عرض مفصل عن تاريخ الفيروس وأنواعه وأعداد الإصابات حول العالم وأيضا سرعة انتشار المرض وفترة الحضانة للفيروس وطرق انتشاره وعدد الدول التى ظهر بها وأكثر الدول انتشارا للفيروس .

وفى الختام طمأن الدكتور أشرف العدوى الحضور بأن فيروس كورونا أقل خطرا عن فيروس البرد التقليدى من حيث سرعة الانتشار حول العالم، كما تم فتح باب المناقشة بين الدكتور أشرف العدوى والحاضرين، حيث قام بالرد على عدد من الأسئلة والإستفسارات حول الفيروس وأعراضه وطرق التشخيص ومراحل الشفاء منه والأدوية التى يتم استخدامها حاليا للحد من الآثار الجانبية للفيروس فى حالة الإصابة به .

ووجه محافظ قنا الشكر للدكتور أشرف العدوى على هذه المعلومات القيّمة وجهده المبذول فى التوعية للحد من انتشار الفيروس مؤكدا على الحاضرين من الأطباء بضرورة نقل هذه الإرشادات الى المواطنين وتصحيح المعلومات المغلوطة لديهم وإرسال رسالة طمأنة لهم بأن الوضع الحالى لا يدعو للقلق.

كما أكد الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى بان الجامعة تقوم حاليا باتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك فى اطار توجيهات الدولة للتصدى للفيروس وحرصاً على صحة الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة بان جامعة جنوب الوادى تقوم بعمليات تعقيم موسعة لكافة منشأتها ومرافقها داخل الحرم الجامعى وذلك فى اطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بهدف الحفاظ على الصحة العامة داخل المجتمع الجامعى.