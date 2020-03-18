اليوم السابع
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تركيا تعلن ثانى حالة وفاة بكورونا وعدد الإصابات يرتفع إلى 191 حالة

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:44 م
تركيا تعلن ثانى حالة وفاة بكورونا وعدد الإصابات يرتفع إلى 191 حالة كورونا
رويترز

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أعلنت تركيا فى ساعة متأخرة من مساء اليوم الأربعاء ثانى حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وهى لرجل عمره 61 عاما، وقالت إن عدد الإصابات المؤكدة تضاعف تقريبا ليصل إلى 191 حالة مقارنة مع 98 حالة أمس، وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه على تويتر "نتائج الاختبارات اليوم تظهر أن الإجراءات كانت مهمة جدا، وجرى تشخيص 93 حالة جديدة وبدأ علاجها".

وذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن السلطات التركية، ممثلة فى قطاعات السجل المدنى المعروفة فى تركيا باسم دائرة النفوس، قررت عدم استخراج بطاقات هوية أو جوازات سفر أو رخص قيادة اعتبارًا من يوم الأربعاء


كورونا

تركيا

فيروس كورونا

أنقرة

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