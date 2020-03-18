ترامب: أحرزنا تقدما فى التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا

كتب محمد شرقاوى

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تفعيل قانون الدفاع المدنى فى الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كرونا، مضيفا أننا أحرزنا تقدما فى التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفى حول تطورات فيروس كورونا: نعمل مع مجموعات مختلفة لتطوير علاج فيروس كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن اليوم الأربعاء، إغلاق الحدود مع كندا أمام الحركة غير الضرورية، وذلك فى إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أنه يطرح حزمة اقتصادية بقيمة 1 تريليون دولار لمكافحة وباء كورونا من ضمنها 250 مليار دولار ستوفر دعم نقدى مباشر للأفراد، وفقا لشبكة "إن بى سي" الأمريكية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين فى الكابيتول هيل بعد اجتماعه مع أعضاء الحزب الجمهورى بمجلس الشيوخ لمناقشة خطة البيت الأبيض أن المقترح يتضمن قروض وشيكات مباشرة للأفراد وتوفير سيولة للشركات الصغيرة.

وقال البيت الأبيض، إنه إذا توصل الكونجرس بسرعة فمن الممكن أن تصل الشيكات إلى المواطنين فى نهاية إبريل لكن فى الوقت نفسه مع وصول الدعم النقدى سيكون على الملايين من العمال دفع الايجار والمستحقات الأخرى فى بداية الشهر المقبل.