تحطم سيارة وإخلاء منزل إثر انهيار عقار بطوخ فى القليوبية 

القليوبية نيفين طه

أخلت الأجهزة الأمنية، بمركز شرطة طوخ، منزلا مجاورا لآخر قديم انهار فجأة بقرية العمار، ما ألحق أضرار وشروخ في المنزل المجاور المأهول بالسكان، فضلًا عن تحطم سيارة بسبب الأنقاض تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، بلاغا من الأهالي، بانهيار منزل وتصدع آخر مجاور له.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتبين انهيار منزل قديم بالطوب اللبن مهجور ملك "إبراهيم ع ا"، ومقيم بالخارج على سيارة ملاكى ماركة سيات ملك "محمد س م"، دون خسائر فى الأرواح، ما تسبب في تصدع وشروخ في المنزل المجاور ملك "عبد المعبود ا ع"، ما دفع الأجهزة إلى إخلاء المنزل المجاور خوفًا على أرواح الأهالى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما انهار منزل بالطوب اللبن مكون من طابق واحد دون إصابات أو خسائر فى الأرواح بقرية كفر الولجا بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وذلك بسب موجة الطقس السيئ خلال الأيام السابقة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالى بانهيار منزل بالطوب اللبن مكون من طابق واحد بقرية كفر الولجا بمدينة كفر شكر بسبب كثرة مياه الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية أن المنزل المنهار بفعل مياه الأمطار ملك السيد . ز أمام مدرسة البقاشين الابتدائية ولا يوجد إصابات أو خسائر بشرية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تسببت حالة الطقس السيئ التى شهدتها محافظة القليوبية خلال اليومين الماضيين، فى انهيار جزئى وتصدعات طولية بمنزل بالطوب الأبيض والأسمنت خارج الكتلة السكنية بقرية العمار الكبرى التابعة لمدينة طوخ، والمقام على مساحة 80 مترا، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق .

تلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، إخطارًا من عمليا ت النجدة بانهيار جزئى وتصدعات طولية وتشققات بمنزل بالطوب الأبيض والأسمنت خارج الكتلة السكنية بقرية العمار الكبرى التابعة لمدينة طوخ، على مساحة 80 مترا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أن المنزل عبارة دور أرضى مكون من 2 حجرة وحمام ومطبخ ملك المواطن "سامى عبد الرحمن فرحات " ولا يوجد أى خسائر بالأرواح وتولت النيابة التحقيق .



انهيار عقار بطوخ فى القليوبية



تحطم سيارة وإخلاء منزل إثر انهيار عقار بطوخ فى القليوبية