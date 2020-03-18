تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. واللون الأخضر يعود لبورصة دبى

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.78% مدفوعاً بصعود قطاعات قيادية، وعاد اللون الأخضر لبورصة دبى للمرة الأولى، فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت باستثناء رئيسى 50، وواصلت بورصة البحرين تراجعها.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.78% رابحاً 47.80 نقطة ليغلق عند مستوى 6154.85 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 17.18% رابحاً 885.92 نقطة ليغلق عند مستوى 6043.77 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 226.1 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال، وارتفع 100 سهماً، فيما تراجع 85 سهماً.

وارتفع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 4.56%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.28%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.23%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.99%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.48%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.93%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.76%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.60%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.40%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.50%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.46%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.38%.

وجاء سهم "شاكر"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 8.74%، ثم سهم الباحة بنسبة 7.34%، ثم سهم التعاونية بنسبة 6.36%، فيما جاء سهم "الوطنية للتعليم" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 6.36%، ثم سهم "الخزف السعودى" بنسبة 5.80%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 4.72%.

بورصة دبى ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.03% رابحاً 18.06 نقطة ليغلق عند مستوى 1768.83 نقطة، فى أول ارتفاع له هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التراجعات نتيجة هبوط أسواق المال العالمية لمخاوف انتشار فيروس كورونا. ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.03% رابحاً 18.06 نقطة ليغلق عند مستوى 1768.83 نقطة، فى أول ارتفاع له هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التراجعات نتيجة هبوط أسواق المال العالمية لمخاوف انتشار فيروس كورونا.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 338 مليون سهم محققة ما قيمته 274.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 4975 صفقة لعدد 37 سهما، وارتفعت 20 سهما، فيما انخفض 12 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 6.66%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.93%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.89%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.14%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.73%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.61%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 13%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.67%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.91%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 28.3 مليون ورقة بقيمة 57.5 مليون درهم.

بورصة البحرين تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.33% خاسراً 4.60 نقطة ليغلق عند مستوى 1374.90 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة والاستثمار والخدمات. تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.33% خاسراً 4.60 نقطة ليغلق عند مستوى 1374.90 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة والاستثمار والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3 ملايين سهم بقيمة 583.6 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 6.34% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 8.33%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.35%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.52%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 4.71% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.77%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 4.13% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 10%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 3.62%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.66% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.02%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.54%.

بورصة الكويت تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء مؤشر رئيسى 50، متأثرة بمخاوف انتشار فيروس كورونا. تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء مؤشر رئيسى 50، متأثرة بمخاوف انتشار فيروس كورونا.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.7% خاسراً 31.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4443.69 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.91% خاسراً 42.66 نقطة ليغلق عند مستوى 4664.70 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% خاسراً 9.12 نقطة ليغلق عند مستوى 4014.18 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.2%، رابحاً 7.8 نقطة ليغلق عند مستوى 3945.81 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 175.7 مليون سهم بقيمة 48.9 مليون دينار كويتى عبر 13 ألف صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.32%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.45%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.17%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.71%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 3.73%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.21%.

وجاء سهم "شركة جياد القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تلاه شركة المزايا القابضة بنسبة 9.80%، ثم شركة أسيكو للصناعات بنسبة 9.45%، فيما تصدر سهم "شركة الساحل للتنمية والاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.74% ثم شركة أسمنت الكويت بنسبة 8.24%، ثم الشركة الخليجية للاستثمار البترولى بنسبة 6.67%.