بيسكوف: موظفو إدارة الرئيس بوتين يخضعون لفحص فيروس كورونا

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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن جميع موظفى إدارة الرئيس يخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال بسكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" ردا على سؤال، هل يخضع موظفو إدارة الرئيس لفحص فيروس كورونا: "نعم".

وفي سياق متصل دعا بيسكوف وسائل الإعلام إلى أن تختار بعناية مندوبيها لتغطية عمل رئيس البلاد، وتجنب انتداب صحفيين كانوا في الخارج مؤخرا.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن جميع القرارات المتعلقة بفيروس "كورونا" يجب أن تكون قائمة على أسس وواضحة ومفهومة للشعب وأن يتم تطبيقها، حسب الضرورة. كما أوعز إلى الحكومة بحل قضية زيادة المسؤولية عن تزييف الأدوية في مواجهة انتشاره.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، قد أكدت أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) 114 حالة في عموم روسيا.

وقالت جوليكوفا: "في روسيا هناك 114 مريضا مسجلون حاليا في 26 إقليما في البلاد. وتعافى 5 منهم وخرجوا من المستشفيات و109 أشخاص ما زالوا في المستشفى، 106 منهم يعانون من اعراض مرضية خفيفة دون أي أعراض".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها نحو 190 ألف في أكثر من 152 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة آلاف.