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الأربعاء، 18 مارس 2020 11:02 م
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بورصة وول ستريت تواصل نزيف الخسائر والمؤشر داو جونز يمحو آخر مكاسبه منذ تنصيب ترامب

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:27 م
بورصة وول ستريت تواصل نزيف الخسائر والمؤشر داو جونز يمحو آخر مكاسبه منذ تنصيب ترامب مؤشر هبوط
رويترز

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عانت الأسهم الأمريكية مجددا موجة مبيعات حادة اليوم الأربعاء، ومحا المؤشر داو جونز الصناعى آخر مكاسبه منذ تنصيب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في 2017 بينما يهدد وباء فيروس كورونا باصابة النشاط الاقتصادى فى الولايات المتحدة بالشلل.

 

وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 1333.61 نقطة، أو 6.28 بالمئة، إلى 19903.77 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 131.09 نقطة، أو 5.18 بالمئة، ليغلق عند 2398.10 نقطة.

 

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 344.94 نقطة، أو 4.7 بالمئة، إلى 6989.84 نقطة.

 


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داو جونز

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