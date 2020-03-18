بورصة البحرين تتحول للمنطقة الحمراء بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.33% خاسراً 4.60 نقطة ليغلق عند مستوى 1374.90 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة والاستثمار والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3 ملايين سهم بقيمة 583.6 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 6.34% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 8.33%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.35%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.52%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 4.71% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.77%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 4.13% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 10%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 3.62%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.66% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.02%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.54%.

وفى سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، عن تعليق تداوله، وذلك فى إطار العرض الطوعى المشروط المقدم من قبل بيت التمويل الكويتى "بيتك"، للاستحواذ على 100% من أسهم الأهلى المتحد العادية الصادرة والمدفوعة، والذى بموجبه يخطر الأهلى المتحد السوق بأنه سيتم تعليق التداول بأسهم البنك فى بورصة البحرين وبورصة الكويت اعتبارا من 23 مارس حتى التاريخ الأقرب لأى من أولا تاريخ وقف العرض بسبب التعذر عن إعلانه غير مشروط من ناحية القبول، ثانيا تاريخ وقف العرض بسبب التعذر عن إعلانه غير مشروط من كافة النواحى، ثالثا تاريخ النفاذ.

وفى سياق آخر أكدت شركة ألمنيوم البحرين-ألبا، التزامها المستمر بضمان سلامة موظفيها ومقاوليها وتحقيق إنتاجها المستهدف البالغ 1.54 مليون طن مترى بحلول نهاية عام 2020، فضلا عن استمرارها فى خفض التكاليف من خلال مواصلة البناء على النجاحات التى حققها مشروع تايتن، وذلك فى ظل التحديات الكبيرة وتقلبات الأسعار فى بورصة لندن للمعادن، والأوضاع الراهنة التى تشهدها الأسواق العالمية.

وأضافت أنها طرحت بشكل استباقى العديد من مبادرات السلامة فى جميع دوائر الشركة، وذلك بما يتماشى مع إرشادات وتوجيهات مملكة البحرين الرشيدة ومنظمات الصحة العالمية المعتبرة، كما تؤكد التزامها بضمان الإمداد المستمر والمستدام للمواد الخام والتشغيل السلس لعملياتها، وفى الوقت نفسه توفير المنتجات لعملائها فى جميع أنحاء العالم..