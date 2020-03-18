بـ"جردل مطهرات".. مبادرة تعقيم ضد فيروس كورونا بقرية الجديدة فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تواصل المبادرات الشعيبة بمحافظة الشرقية، انتشارها لمعاونه الجهاز التنفيذى فى مجابهة انتشار فيروس الكورنا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ففى مدينة منيا القمح، وضع مركز الشرطة جردل مطهرات، ولافتات للمتردين بتطهير اليدين قبل دخول والخروج من مركز الشرطة.

وفى قرية الجديدة، أطلق أحمد النبرواى أحد أبناء القرية، مبادرة للتعقيم، حيث أحضر مطهرات ووضعها في جردل حجم كبير عند مدخل القرية من ناحية مزلقان السكك الحديدية، مطالبا المارين من الأهالي بضرورة تعقيم أنفسهم تحسبا لانتشار العدوي.

كان فضت الاجهزة التنفيذية بالشرقية، احتفالية لطلاب بجامعة الزقازيق في احد القاعات الخاصة، وكذلك فرح شعبي و قامت بغلق 44 مقهى ومطعم و مصادرة 476 شيشة، وغلق عدد 394 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة .

شدد محافظ الشرقية، علي ضرورة تطهير وتعقيم كافة المصالح والمؤسسات بصفة دورية مع التنبيه علي العاملين بأجراء التطهير والوقاية بصفة دائمة وكذا تطهير وتعقيم دور العبادة بصفة دورية، مشددا علي اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، وعلى ضرورة استمرار تلك الحملات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار الفيروسات حفاظا على صحه وسلامة المواطنين ، كما تم تشكيل لجان عمل للمرور علي المنشآت الحكومية والمباني الخدمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من إلتزام المسئولين عنها بتفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره , مشيراً الي انه تم المرور علي مستشفيي الحميات والصدر بمدينة الزقازيق للتأكد من إجراء أعمال التعقيم اللازمة للأجهزة الطبية، وكذا تطهير الغرف والممرات والطرقات والأسطح بها وغرف العناية والأقسام المختلفة ودورات المياه حفاظا علي صحة وسلامة العاملين بها والمترددين عليها .