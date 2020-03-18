اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 09:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 237 حالة

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:52 ص
باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 237 حالة كورونا - صورة أرشيفية
إسلام أباد /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت باكستان ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 237 حالة. وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء أن هذا يأتي بعدما تم تسجيل حالات جديدة في أقاليم: السند" و"البنجاب" و"خيبر بختونخوا".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وكانت قد قررت السلطات الباكستانية فى 13 مارس الجارى إغلاق الحدود مع إيران وأفغانستان والسماح لثلاثة مطارات فقط فى كراتشى وإسلام آباد ولاهور بإجراء رحلات جوية دولية بأعداد محدودة ويُسمح للمطارات الأخرى فى البلاد بإجراء رحلات طيران داخلية. وتم إغلاق كل المؤسسات التعليمية حتى 5 أبريل المقبل وإلغاء الاحتفالات باليوم الوطنى فى باكستان 23 مارس الجاري، حسبما ذكرت الصحيفة.

باكستان

كورونا

فيروس كورونا

ووهان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب

الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة