اليابان: الحكومة غير مستعدة لتأجيل أولمبياد طوكيو

رويترز

قال مسؤول حكومى بارز اليوم الأربعاء إن اليابان لا تجرى أى استعدادات لتأجيل أولمبياد 2020 مؤكدا على أن طوكيو لديها رغبة فى استضافة دورة الألعاب رغم انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وأكد يوشيهيدى سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى أن الحكومة تواصل الاستعدادات لاستضافة الألعاب من 24 يوليو وحتى 9 أغسطس وتعمل عن كثب مع اللجنة الأولمبية الدولية.

وأبلغ سوجا البرلمان ردا على سؤال عن خطط الحكومة في حال إلغاء أو تأجيل الأولمبياد "لا نقوم بأى تعديلات بخصوص تأجيل الألعاب".

وتأتى تعليقات سوجا رغم مخاوف متزايدة بشأن إقامة الألعاب فى موعدها مع الانتشار السريع للفيروس وتأجيل العديد من الأحداث الرياضية وأبرزها بطولة أوروبا 2020 إلى العام المقبل.