الهند: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 147 حالة

أعلنت الهند ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 147 حالة.
وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات بلغت 3 حالات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في صفوف الجيش الهندي لأحد جنوده، الذي يبلغ من العمر 34 عاما والذي أصيب بالفيروس من والده العائد من إيران.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
الهند: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 147 حالةالأربعاء، 18 مارس 2020 08:36 ص
كورونا
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أعلنت الهند ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 147 حالة.
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