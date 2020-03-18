النقض تؤجل طعون المتهمين فى قضية "المغارة" بسوهاج لجلسة 18 مارس

كتبت هدى أبو بكر

أجلت محكمة النقض إداريا، جلسة نظر طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المغارة" فى سوهاج، على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن 3 سنوات للمؤبد، لجلسة 18 مارس المقبل للحكم.

وجاء التأجيل بناءً على القرار الذى كان قد أصدره رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبدالله عصر بتأجيل الطعون فى المحكمة منذ الاثنين الماضى وحتى 30 مارس الجارى، وذلك تماشيا مع قرارات الدولة للحد من التجمعات.

وكانت محكمة النقض، قبلت فى 3 يوليو الماضى، طعون 66 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المغارة" فى سوهاج.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قضت غيابيًا وحضوريًا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريًا بالمشدد لمدة 15 سنة، و62 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المغارة" في مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصًا بينهم 124 هارب.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.