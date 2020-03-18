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النتائج الأولية مشجعة.. إيطاليا تختبر غدا أدوية روماتيزم لعلاج كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:22 ص
النتائج الأولية مشجعة.. إيطاليا تختبر غدا أدوية روماتيزم لعلاج كورونا كورونا
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن نيكولا ماجرينى، رئيس وكالة الأدوية الوطنية فى إيطاليا، أن اختبارات أدوية تستخدم فى علاج التهاب المفاصل الروماتويدى والروماتيزم، لعلاج فيروس كورونا تبدأ غدا الخميس فى إيطاليا.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، قال ماجرينى: "ستبدأ التجارب يوم الخميس، وقد أظهرت الدراسات الأولية نتائج مشجعة"، مشيرا إلى أنه سيشارك فى الاختبارات حوالى 330 مريضا.

ويشار إلى أن العقار الطبى، أثبت فعاليته فى مستشفيات نابولى ومودينا، حيث ينتمى إلى مجموعة مثبطات المناعة المستخدمة فى علاج الأمراض الروماتيزمية فى المفاصل.

بدوره، أعلن أنجيلو بوريللى، رئيس الدفاع المدنى الإيطالى، أمس الثلاثاء، أن عدد ضحايا فيروس كورونا فى إيطاليا خلال يوم واحد، ارتفع 345 حتى 2503 شخصا، ولا تزال الزيادة اليومية فى عدد الإصابات على مستوى 3.5 ألف حالة.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن حصيلة ضحايا الفيروس الجديد خلال آخر 24 ساعة إلى نحو 18019 حالة فى 22 دولة، توفى منهم 1010 حالة بينما تعافى 5599 حالة، لتقترب عدد الإصابات منذ بداية انتشار الفيروس إلى 190 ألف حالة إصابة فى 162 دولة حول العالم، ونحو 7500 متوفى، معظمهم فى الصين، إيطاليا، إيران، إسبانيا، كوريا الجنوبية، ألمانيا، فرنسا والولايات المتحدة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، صنفت يوم 11 مارس الماضى، مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

 

 

 


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الروماتويد

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