المرور: تحويلات بميدان الرماية وشارع الهرم وطريق الفيوم بسبب أعمال التطوير

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحويلات مرورية بمحيط مناطق "ميدان الرماية – شارع الأهرام – محور المنصورية" بالجيزة، وذلك فى إطار الإجراءات والتدابير التى تقوم بها الإدارة العامة لمرور الجيزة (بمديرية أمن الجيزة) للحد من التكدسات المرورية الناتجة عن الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير (طريق الفيوم - ميدان الرماية – شارع الأهرام – طريق المنصورية) .

وقامت الإدارة بإجراء تحويلات مرورية بمحيط منطقة الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع، وذلك للحد من التكدسات المرورية بمحيط منطقة ميدان الرماية ومنطقة تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية وذلك على النحو التالى:

-القادم من ميدان الرماية ويرغب بالسير بإتجاه شارع الملك فيصل والطريق الدائرى ومناطق كرداسة، يقوم بالسير فى الطرق التالية:

- السير يساراً بإتجاه شارع الشمس بمنطقة حدائق الأهرام القديمة.

إستكمال السير بشارع الشمس حتى تقاطعه مع الطريق البطئ بمحور المنصورية.

-السير يميناً بالطريق البطئ بمحور المنصورية حتى فتحة الدوران المستحدثة المؤدية إلى محور المنصورية ومنه إلى شارع الملك فيصل يميناً، أو إستكمال السير إتجاه الطريق الدائرى ومناطق كرداسة.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برفع كفاءة شارع الشمس وإزالة أية معوقات مرورية وتم منع الإنتظار بطول شارع الشمس بالكامل على الجانبين لتسهيل الحركة المرورية، كما تم وضع العلامات المروية والإرشادية وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية، لإرشاد قائدى المركبات ومنعاً من حدوث تكدسات مرورية.

وعززت، اليوم الأربعاء ، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.