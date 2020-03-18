الغرف السياحية بجنوب سيناء: تطبيق الحجر الصحى للعاملين ووقف السياحة الداخلية

كتبت آمال رسلان

تعقد غرف اتحاد الغرف السياحية بمحافظة جنوب سيناء، الخميس، اجتماعا عاجلا مع مديرى عموم الفنادق وممثلى شركات السياحة ومراكز الغوص لإبلاغهم بتعليمات المحافظة الخاصة بالعاملين فى القطاع السياحى، وكيفية تنفيذها والالتزام بها بداية من صباح غد الخميس.

وسيتم إبلاغهم بعدم مغادرة الأطقم العاملة بالقطاع السياحى بالكامل بالمحافظة، لمدة 14 يوما وخضوعهم للحجر الصحى بداية من الخميس 19 مارس، والتشديد على عدم استقبال أى زائرين من السياحة الداخلية اعتبارا من اليوم. كما ستتابع الغرف أعمال التطهير لكافة المنشآت بالقطاع السياحى، إلى جانب المتابعة الصحية والإبلاغ عن أى أعراض تظهر على أى فرد من الاطقم السياحية، والتأكد من قيام الفنادق والقرى السياحية بالمحافظة بالغاء كافة الحجوزات لمدة 14 يوما.

وأصدرت محافظة جنوب سيناء، قرارات احترازية صباح اليوم تخص القطاع السياحى والعاملين به، فى مقدمتها منع مغادرة العاملين بالقطاع السياحى بالكامل مواقعهم فى كافة المدن لمدة 14 يوما.

وكان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قد اجتمع أمس مع النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ورؤساء قطاعات الوزارة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف السياحية المختلفة، وذلك لمناقشة التداعيات علي القطاع السياحي من فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الأمر خلال الفترة القادمة في ضوء قرار الحكومة بتعليق الطيران ابتداء من ظهر يوم الخميس الموافق 19 مارس وحتى 31 مارس الجارى.

وقد أبدى الاتحاد بكافة غرفه التعاون الكامل مع الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللوجستية والفنية لتطهير المنشآت السياحية والكشف علي العاملين بها. كما تم مناقشة التوصيات الوقائية التي اصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتي يجري تطبيقها علي الفنادق والمنشآت السياحية والمحلات ذات الصلة من خلال الغرف المعنية.