العائلة الملكية فى هولندا تنضم لحملة التصفيق لدعم الأطباء لمواجهة كورونا

كتب محمد تهامى زكى

انضمت العائلة الملكية فى هولندا، إلى حملة التصفيق التى أطلقها الشعب الهولندى، كنوع من الدعم والتقدير والاحترام لجميع العاملين فى مجال الرعاية الصحية وعمال الإغاثة، فى كفاحهم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر الحساب الرسمى للعائلة المالكة عبر إنستجرام، مقطع فيديو لأفراد العائلة وهم يصفقون للأطباء والعاملين فى المجال الطبى والصحى، صحبه بتعليق: "الملك فيليم ألكسندر وزوجته الملكة ماكسيما وبناته الأميرات أماليا وأليكسيا وأريان، ينضمون للشعب الهولندى فى التصفيق والدعم لجميع العاملين فى مجال الرعاية الصحية وعمال الإغاثة وكل من يبقى هولندا تعمل، لدعمهم فى كفاحهم ضد فيروس كورونا والتزامهم للحفاظ على صحة الجميع فى هولندا".

وكان أبناء الشعب الهولندى، أطلقوا حملة للتصفيق لجميع العاملين فى مجال الصحة والإغاثة، فى الثامنة مساء أمس الثلاثاء، فى جميع أنحاء هولندا، فى وقت واحد، وفعلوا ذلك كشكر واحترام للأطباء والممرضات وغيرهم من قطاع الرعاية الصحية، الذين يساعدون الأشخاص المصابين بفيروس كورونا ويعمل بكل جهد يوماً بعد يوم.

وكان مسؤولون من قطاع الصحة الهولندية، أكدوا أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى هولندا بلغ 1705 حالات وتوفى 43 شخصا بالفيروس، وأن أعمار من توفوا بالفيروس فى الأربع والعشرين ساعة الماضية تتراوح بين 63 و94 عاما، وجاءت الزيادة فى عدد حالات الإصابة الجديدة بواقع 292 حالة من 1413 حالة أمس.

من جانبه، قال وزير المالية الهولندى فوبكه هويكسترا، أمس الثلاثاء، إن هولندا ستنفق ما يصل إلى 20 مليار يورو "22 مليار دولار" كمساعدة مالية طارئة للشركات التى تواجه مصاعب بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال فى كلمة بثها التلفزيون مباشرة "هذه أوقات غير عادية، مما يستدعى إجراءات غير عادية" وقال إن حجم الحزمة قد يزيد من ما بين عشرة مليارات و20 مليار يورو فى الأشهر المقبلة إذا اقتضت الضرورة.