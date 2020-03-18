اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 01:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الصناعات الغذائية: رفع الخطوط الملاحية أسعار الشحن تؤثر على الصادرات المصرية

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:00 ص
الصناعات الغذائية: رفع الخطوط الملاحية أسعار الشحن تؤثر على الصادرات المصرية صادرات
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال أحمد صقر ،عضو المجلس التصديرى الصناعات الغذائية ، أن الصادرات المصرية تواجه أزمة كبيرة خلال المرحلة الحالية من رفع الخطوط الملاحية أسعار النولون والشحن والتى بلغت نسبة الزيادات المتتالية منذ بداية العام الجارى بين 30 إلى 70%، موضحا أن خطوط الشحن أبلغت المصدرون برفع الأسعار من 20 إلى 30% منذ بداية العام ، ثم رفعت الأسعار مرة أخرى لتصل إلى 50%.
 
وأضاف صقر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ارتفاع الاسعار سيزيد بمعدلات تتراوح من 200 إلى 300 دولار على مختلف الشاحنات، مطالبا بضرورة التدخل السريع لحل أزمة تكدس الشاحنات فى الموانىء، ومنع تأثر البضائع وتلفها بعد تكدسها فى الموانىء والانتظار لفترات طويلة.
 
وطالب صقر بوضع برنامج استثنائى لتحفيز الصادرات خلال الـ3 شهور المقبلة وإعادة فتح خطوط الشحن البرية خاصة مع الدول الافريقية ، وهو ما رفعته كافة المجالس إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لحل الأزمة سريعا، مع التدخل لتخفيض أسعار الشحن خاصة للدول العربية.
 
وفى نفس السياق، كلفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اليوم، جهاز التمثيل التجارى ومكاتبه بالخارج بتحقيق مزيد من التواصل بين المنتجين والمصدرين المصريين ونظرائهم بالخارج خاصة فى ظل صعوبة السفر والتنقل بسبب وقف رحلات الطيران فى العديد من دول العالم وذلك بهدف الحفاظ على التواجد المصرى بالأسواق الخارجية.
 
وقالت جامع إن الوزارة بدأت فى تنفيذ خطة تحرك عاجلة لتقليل الاثار السلبية لهذه الازمة العالمية على قطاعى الصناعة والتجارة، من خلال التواصل مع كافة المصانع للتأكد من توافر مستلزمات الانتاج وبصفة خاصة المستوردة منها لضمان استمرار عمليات التشغيل وعدم توقف حركة الانتاج، وكذا متابعة انتظام سلاسل التوريد بين كافة حلقات الصناعة، فضلا عن تكليف كافة اجهزة الوزارة بتقديم مزيد من الدعم والمساندة اللازمة لمجتمع الأعمال.

اخبار الاقتصاد

الصادرات المصرية

الخطوط الملاحية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صناعة السيراميك والأسمدة والأسمنت الأكثر استفادة من خفض سعر الغاز.. فيديو

صناعة السيراميك والأسمدة والأسمنت الأكثر استفادة من خفض سعر الغاز.. فيديو

أعلى سعر فائدة فى مصر.. البنك الأهلى يؤكد تثبيت عائد شهادات الادخار

أعلى سعر فائدة فى مصر.. البنك الأهلى يؤكد تثبيت عائد شهادات الادخار

"خطة كورونا".. البنك المركزى يوجه بعقد اجتماعات البنوك عبر الفيديو

"خطة كورونا".. البنك المركزى يوجه بعقد اجتماعات البنوك عبر الفيديو

"الداخلية" تنتفض ضد محتكرى السلع الغذائية تزامنا مع أزمة كورونا.. ضبط أطنان أغذية خزنها تجار ومواطنين لرفع سعرها.. التحفظ على كمامات مجهولة المصدر.. والقبض على أشخاص يرفعون أسعار أدوات التطهير والتعقيم.. فيديو

"الداخلية" تنتفض ضد محتكرى السلع الغذائية تزامنا مع أزمة كورونا.. ضبط أطنان أغذية خزنها تجار ومواطنين لرفع سعرها.. التحفظ على كمامات مجهولة المصدر.. والقبض على أشخاص يرفعون أسعار أدوات التطهير والتعقيم.. فيديو

أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة