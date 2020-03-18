السودان يعلن فتح مطاراته لمدة يومين لاستقبال مواطنيه العالقين بالخارج

كتب رامى محيى الدين

أعلنت جمهورية السودان فتح المطارات لمدة يومين لاستقبال المواطنين السودانيين العالقين بالخارج، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكانت وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشى، قد أعلنت إيقاف النشاط الرياضى فى كل أرجاء البلاد؛ ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت البوشي - في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء - إنه سيتم إيقاف كل المباريات والمسابقات والمنافسات الرياضية على المستوى القومي والمحلي؛ للحفاظ على صحة الرياضيين والمجتمع ككل، مؤكدة ضرورة الالتزام بهذا القرار.

وأضافت البوشي: "بعض الدول لم تكن اتخذت إجراءات وقائية، وتفشى فيها المرض، وأحث الأسر على إبعاد أبنائهم عن النشاط الرياضي الآن"، لافتة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أوقف المباريات المؤهلة لكأس العالم، واتخذ إجراءات، وطالب الاتحادات المحلية بالمرونة في هذا الصدد.

وناشدت الشعب السوداني وقف التجمعات، كما دعت الإعلام إلى رفع الوعي المجتمعي.

يشار إلى أن اتحاد كرة القدم السوداني كان قد أعلن أمس استمرار نشاط كرة القدم، مع إقامة المباريات بلا جمهور.

كما أعلن وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، أنه لم تتأكد أية حالة إصابة بوباء كورونا في السودان، لافتا إلى أنه توجد 44 حالة في الحجر الصحي و 10 حالات في العزل.

وكان السودان أعلن قبل أيام وفاة مواطن، كان عائدا من الإمارات، جراء إصابته بالفيروس.

وقال التوم، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن ولايات كثيرة اجتهدت وجهزت عنابر للعزل والإيواء، وسنستمر في العمل حثيثا بدعم جيد من المواطنين في الإبلاغ عن أية حالات اشتباه.

وتعهد وزير الصحة السودان بتحسين الأوضاع ورفع القدرات، في التعامل مع الرصد والتقصي، لافتا إلى أن كثيرا من المواطنين يتصلون ولا يجدون مقدرة على تلقي النصيحة والإرشاد، لكن يتم العمل على توسيع القدرة على الإبلاغ في الخرطوم والولايات.

وأضاف وزير الصحة السوداني أن هناك تزايدا في حالات الفحص، موضحا أن هناك 44 حالة في مبنى الحجر، بمن فيهم أسرة المتوفي جراء كورونا، و 10 حالات في العزل، وأن العزل فيه الأشخاص المشتبه في اصابتهم بصورة أكبر، من حيث قدومهم من بلدان فيها الوباء، فضلا عن ظهور أعراض المرض عليهم.

ودعا المواطنين إلى الاستمرار في الإبلاغ عن أي حالات اشتباه، مشددا على ضرورة وقف التجمعات، من دون أي دواعي للهلع.