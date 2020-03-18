اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 10:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان يعلن فتح مطاراته لمدة يومين لاستقبال مواطنيه العالقين بالخارج

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:35 م
السودان يعلن فتح مطاراته لمدة يومين لاستقبال مواطنيه العالقين بالخارج كورونا
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت جمهورية السودان فتح المطارات لمدة يومين لاستقبال المواطنين السودانيين العالقين بالخارج، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكانت وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشى، قد أعلنت إيقاف النشاط الرياضى فى كل أرجاء البلاد؛ ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت البوشي - في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء - إنه سيتم إيقاف كل المباريات والمسابقات والمنافسات الرياضية على المستوى القومي والمحلي؛ للحفاظ على صحة الرياضيين والمجتمع ككل، مؤكدة ضرورة الالتزام بهذا القرار.

وأضافت البوشي: "بعض الدول لم تكن اتخذت إجراءات وقائية، وتفشى فيها المرض، وأحث الأسر على إبعاد أبنائهم عن النشاط الرياضي الآن"، لافتة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أوقف المباريات المؤهلة لكأس العالم، واتخذ إجراءات، وطالب الاتحادات المحلية بالمرونة في هذا الصدد.

وناشدت الشعب السوداني وقف التجمعات، كما دعت الإعلام إلى رفع الوعي المجتمعي.

يشار إلى أن اتحاد كرة القدم السوداني كان قد أعلن أمس استمرار نشاط كرة القدم، مع إقامة المباريات بلا جمهور.

كما أعلن وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، أنه لم تتأكد أية حالة إصابة بوباء كورونا في السودان، لافتا إلى أنه توجد 44 حالة في الحجر الصحي و 10 حالات في العزل.

وكان السودان أعلن قبل أيام وفاة مواطن، كان عائدا من الإمارات، جراء إصابته بالفيروس.

وقال التوم، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن ولايات كثيرة اجتهدت وجهزت عنابر للعزل والإيواء، وسنستمر في العمل حثيثا بدعم جيد من المواطنين في الإبلاغ عن أية حالات اشتباه.

وتعهد وزير الصحة السودان بتحسين الأوضاع ورفع القدرات، في التعامل مع الرصد والتقصي، لافتا إلى أن كثيرا من المواطنين يتصلون ولا يجدون مقدرة على تلقي النصيحة والإرشاد، لكن يتم العمل على توسيع القدرة على الإبلاغ في الخرطوم والولايات.

وأضاف وزير الصحة السوداني أن هناك تزايدا في حالات الفحص، موضحا أن هناك 44 حالة في مبنى الحجر، بمن فيهم أسرة المتوفي جراء كورونا، و 10 حالات في العزل، وأن العزل فيه الأشخاص المشتبه في اصابتهم بصورة أكبر، من حيث قدومهم من بلدان فيها الوباء، فضلا عن ظهور أعراض المرض عليهم.

ودعا المواطنين إلى الاستمرار في الإبلاغ عن أي حالات اشتباه، مشددا على ضرورة وقف التجمعات، من دون أي دواعي للهلع.

 


كورونا

السودان

مطارات السودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة