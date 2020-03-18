السفارة الفرنسية: لن نسمح بدخول مواطنين أجانب إلى فرنسا إلا من لديه سبب قهرى

كتب: أحمد علوى

قالت السفارة الفرنسية بالقاهرة في رسالة إلى مواطنيها انه بعد القرار الذى تم اتخاذه أمس الثلاثاء 17 مارس وكجزء من الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كوفيد 19، تم إغلاق جميع الحدود الجوية والبرية والبحرية لفرنسا، فلن يتم السماح لأي مواطن أجنبي ليس لديه أسباب قاهرة للمجيء إلى فرنسا.

وأوضحت السفارة انه فغير وجود سبب قهرى ، فسوف يتم رفض الدخول إلى الأراضي الوطنية مشيرة إلى ان هناك استثناءات وهى :

- مواطنون أوروبيون وبريطانيون وآيسلنديون وليختنشتاين ونرويجيون يعيشون في فرنسا أو عابرون للوصول إلى بلادهم

- المواطنون الأجانب الذين لديهم تصريح إقامة في فرنسا ويعودون إلى منازلهم

وأعلنت سفارة فرنسا بالقاهرة الثلاثاء، تعليق إصدار التأشيرات من القنصلية الفرنسية بالقاهرة اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء انتشار فيروس كورونا ، وإغلاق حيز "شنجن".

وذكرت السفارة - في بيان - أن القرار ينطبق على كافة أنواع التأشيرات (تأشيرات الإقامة قصيرة المدة، وتأشيرات الإقامة طويلة المدة، وتأشيرات أراضي ما وراء البحار) وعلى كافة فئات جوازات السفر الرسمية والعادية.

وأضافت السفارة الفرنسية أنه تم أيضا إلغاء كافة مواعيد تقديم طلبات التأشيرة لدى شركة "تى ال اس" وهي الشركة المخصصة بتلقي طلبات الحصول على التأشيرات.

أعلن وزير النقل الفرنسى جون بابتيست دجوبارى، أن الحكومة الفرنسية ستخفض أيضا حركة القطارات فى البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، حسبما أفاد راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد أعلن أمس الإثنين، أن فرنسا ستفرض قيودا على الحركة ابتداء من ظهر اليوم الثلاثاء (17 مارس 2020) ولمدة 15 يوما فى محاولة للحد من تفشى فيروس كورونا.