الحماية المدنية بالقليوبية تنقذ أسرة بعد تصدع منزلها

القليوبية نيفين طه

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، في إنقاذ أسرة محتجزة داخل منزل قديم بوسط البلد بمدينة بنها بعد أن تصدع وانهارت درجات السلم به، ما تسبب في حجز المقيمين بالدور الثالث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بتلقيه بلاغًا من الأهالي، بتعرض منزل للتصدع، واحتجاز أسرة بداخله بمدينة بنها وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية.

وتبين تصدع منزل في وسط البلد في بنها مكون من 3 طوابق وسقوط 3 درجات سلم من المنزل في الطابق الثالث، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، واحتجاز أسرة بداخله.

على الفور تم الدفع بالسلالم الهيدروليكية للحماية المدنية، وتم إنقاذ الأسرة وإخراجها دون أى خسائر وتولت النيابة التحقيق.

كما أخلت الأجهزة الأمنية، بمركز شرطة طوخ، منزلاً مجاورًا لآخر قديم انهار فجأة بقرية العمار، ما ألحق أضرارًا وشروخًا فى المنزل المجاور المأهول بالسكان، فضلًا عن تحطم سيارة بسبب الأنقاض تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، بلاغًا من الأهالي، بانهيار منزل وتصدع آخر مجاور له.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتبين انهيار منزل قديم بالطوب اللبن مهجور ملك "إبراهيم ع ا"، ومقيم بالخارج على سيارة ملاكى ماركة سيات ملك "محمد س م"، دون خسائر فى الأرواح، ما تسبب فى تصدع وشروخ فى المنزل المجاور ملك "عبد المعبود ا ع"، ما دفع الأجهزة إلى إخلاء المنزل المجاور خوفًا على أرواح الأهالى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما انهار منزل بالطوب اللبن مكون من طابق واحد دون إصابات أو خسائر فى الأرواح بقرية كفر الولجا بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وذلك بسب موجة الطقس السيئ خلال الأيام السابقة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالى بانهيار منزل بالطوب اللبن مكون من طابق واحد بقرية كفر الولجا بمدينة كفر شكر بسبب كثرة مياه الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية أن المنزل المنهار بفعل مياه الأمطار ملك السيد . ز أمام مدرسة البقاشين الابتدائية ولا يوجد إصابات أو خسائر بشرية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.