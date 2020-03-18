اليوم السابع
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الحكومة الفلسطينية تمنع التنقل داخل ثلاث مدن بالضفة الغربية بسبب كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:23 م
الحكومة الفلسطينية تمنع التنقل داخل ثلاث مدن بالضفة الغربية بسبب كورونا محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطينى
رام الله (رويترز)

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قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، منع التنقل داخل مدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور بعد ظهور ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الليلة الماضية.

 

وقال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطينى فى بيان بثه التلفزيون الرسمى "ويُطلب من أهلنا فى المدن الثلاث الالتزام بالبقاء فى بيوتهم من أجل حصر الحالات المصابة وعدم انتشارها".

 

وأضاف "يُستثنى من هذا الإجراء الكوادر الطبية والمساندة. كما يُمنع الدخول والخروج من وإلى محافظة بيت لحم".

 

وتابع اشتية قائلا "يجب على كل من هو قيد الحجر المنزلى عدم الخروج من بيته لأن ذلك يُعّرض أرواح الناس للخطر الكبير، ومن يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة القانون".

 

وقال مسؤولو الصحة إن عدد المصابين بفيروس كورونا فى الضفة الغربية وصل إلى 44 حالة معظمها فى محافظة بيت لحم.

 

وأوضح اشتية أن البنوك "تعمل تحت ظروف الطوارئ مع تقليص ساعات عملها فى جميع المحافظات".

 

وقال إن حكومته أعطت "فسحة من الوقت للعمال فى إسرائيل لترتيب أمورهم فى المبيت بأماكن عملهم، وابتداءً من صباح يوم الأحد الموافق 22 2020 سوف يُمنع دخول أو خروج أى من العمال إلا بعد شهر من تاريخه".

 

وأضاف "يُطلب من عمال المستوطنات عدم الذهاب لأماكن عملهم"، اتخذت إسرائيل إجراءات مشددة لاحتواء الفيروس شملت إغلاق المدارس والمراكز التجارية والمطاعم ومعظم أماكن الترفيه وقصرت التجمعات على عشرة أفراد.

 

كذلك عملت السلطة الفلسطينية خلال الأيام الماضية بعد إعلانها حالة طوارئ لمدة شهر على تعطيل الدراسة فى كل المدارس والجامعات وإغلاق المطاعم والمقاهى والصالات الرياضية وقاعات الأفراح والأماكن العامة.

 

كما أُغلق معبر الكرامة الذى يربط الأراضى الفلسطينية بالأردن منذ الأربعاء الماضى فيما يُسمح لسكان الضفة الغربية فقط بالعودة إلى مساكنهم.

 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الاثنين أنه على أى فرد يصل إلى الضفة قادما من الأردن عزل نفسه 14 يوما.

 

 


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تفشى كورونا

فيروس كورونا

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القدس

كورونا في فلسطين

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