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الجمعية الإيطالية المصرية تكشف تفاصيل المصرى المتوفى بكورونا فى إيطاليا

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:03 م
الجمعية الإيطالية المصرية تكشف تفاصيل المصرى المتوفى بكورونا فى إيطاليا شوارع إيطاليا - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشف محمد العبد رئيس الجمعية الإيطالية المصرية، أن المواطن المصرى أحمد الفار أول ضحايا الفيروس القاتل بمدينة بيرجامو بإيطاليا، والذى توفى نتيجة إصابة بفيروس كورونا من محافظة المنصورة.

 

وأضاف رئيس الجمعية الإيطالية المصرية، لـ"أليوم السابع"، أن المواطن المصرى أحمد الفار، عمره 65 عاما وكان يعانى من مشاكل صحية أخرى قبل إصابته بفيروس كورونا، ومتزوج من إيطالية.

 

وكانت إيطاليا قد سجلت رقما قياسيا فى عدد الوفيات بفيروس كورونا فى يوم واحد بـ250 شخصا، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها. وتشهد إيطاليا حالة من الاستنفار لدى الجهات الصحية، بعد تفشى فيروس كورونا فى العديد من المدن وسقوط الكثير من الوفيات والإصابات، وبدأت عمليات التعقيم تجوب كل الأحياء والأماكن التى تشهد تكدسات فى إيطاليا، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية مشاهد من انتشار الفرق الطبية فى مناطق متعددة وتقوم بتطهير الشوارع والمقاعد التى يجلس عليها المواطنين للحد من نقل العدوى فى الأماكن المزدحمة، بينما خلت الشوارع من المارة.

 

وكانت قد أعلنت السلطات الإيطالية الخميس الماضى أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 15113 حالة، بينما تجاوزت الوفيات حاجز الـ1000، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى اليومى لرئيس هيئة الدفاع المدنى، أنجيلو بوريللى، الذى أكد تسجيل 1016 حالة وفاة بعد تسجيل 116 حالة فى يوم واحد.

 

وأشار بوريللى إلى أن أعمار 98% من المتوفين بسبب كورونا تفوق 69 عامًا، مؤكدًا أن 1258 تعافوا من الوباء. وقال رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا: "إيطاليا تمر بحالة صعبة من خلال تجربتها مع فيروس كورونا، والتى ربما تكون مفيدة لجميع دول الاتحاد الأوروبى، ولذلك نحن نتوقع وجود مبادرات تضامن وعدم وجود أى شيء يعرقل عمل البلد الأوروبى "حسبما قالت وكالة "نوفا" الإيطالية.

 


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