التموين: إصدار بطاقات بدل التالف والفاقد على موقع دعم مصر دون الذهاب للمكاتب

كتب مدحت وهبة

أصدر الدكتور على المصيحلى، وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا رقم 8 بإصدار بطاقات تموين بدل فاقد أو تالف من خلال موقع مصر دون الحاجة للذهاب إلى مكتب التموين، بشرط سريان البطاقة قبل تلفها أو فقدها، وذلك بسب الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وكإجراء احترازى لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



وأضاف الوزير أن خصم المتوفاة من بطاقات التموين يتم إلكترونيا دون الحاجة لذهاب المواطن إلى مكتب التموين بالتنسيق مع وزارة الصحة مع إيقاف مؤقت لحركة إصدار البطاقات "جديدة، فصل اجتماعى، تحويل".



وأشار إلى أنه يتم إلغاء محاضر الشرطة التى يجب تقديمها عند استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد، كذلك إلغاء الحوالة البريدية الواجب تقديمها عند استخراج بطاقة بدل التالف أو الفاقد ويتم خصم قيمتها من أول صرف للبطاقة تموينيا ولمره واحدة، وبالنسبة لبطاقات الخبز، سيتم فقط خصم عدد الأرغفة بما يساوى 20 جنيها قيمة الحوالة وفقا لتكلفة انتاج الرغيف المسجلة على النظام



وأوضح التوجيه الوزارى يتم تسليم البطاقات من مكاتب التموين مباشرة للمواطن صاحب البطاقة أو احد الأفراد المستفيدين بشرط تقديم بطاقة الرقم القومى وتوقيع المواطن بالاستلام.







