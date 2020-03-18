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التعليم العالى: تأجيل المنتدى العالمى للتعليم 6 شهور ضمن إجراءات الوقاية من كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:00 ص
التعليم العالى: تأجيل المنتدى العالمى للتعليم 6 شهور ضمن إجراءات الوقاية من كورونا الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى للشئون الفنية والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى، إن  قرار تأجيل المنتدى العالمى للتعليم العالى ، يأتى فى ضوء تصريحات منظمة الصحة العالمية باعتبار فيروس كورونا وباء على مستوى العالم ، وبعد إجراءات الحكومة المصرية وقرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف التجمعات لخطوة موقف الفيروس على مستوى العالم وحرصا من الوزارة على الصحة العامة، للمصريين والأجانب كونه أهم هدف يسعى إليه الجميع في ظل الظروف التي يواجهها العالم تم اتخاذ قرارا بتأجيل المنتدى العالمى للتعليم.

وأضاف الدكتور الطيب فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن التأجيل لم يأتى دون اشعار أخر حيث تم تحديد موعد من 3 لـ 5 أكتوبر المقبل برعاية رئيس الجمهورية ، موضحا أن تأجيل المنتدى العالمى للتعليم لمدة 6 شهور حتى أنه لا يعلم احد موعد انتهاء الاحداث الجارية ، كما أنه أثناء موعد الصيف لا يجوز تنظيم منتدى عالمى .

وتابع مساعد وزير التعليم العالى للشئون الفنية تصريحه، سننتظر لبداية العام الجامعى الجديد وحتى يكون اول حدث عالمى في العام الجامعى يليق باسم مصر وباسم وزارة التعليم العالى.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تأجيل النسخة الثانية من المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، الذى كان من المقرر انعقاده فى مطلع شهر أبريل المقبل.

وأوضحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه من المقرر أن ينعقد  المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2020، مع بداية العام الجامعى الجديد.

ويأتى قرار وزارة التعليم العالى فى ضوء الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة المصرية وكذلك والوزارة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


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