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"التجارة" تعلن قبول مستندات المستوردين دون توثيق من الغرف التجارية والسفارات

الأربعاء، 18 مارس 2020 08:09 م
"التجارة" تعلن قبول مستندات المستوردين دون توثيق من الغرف التجارية والسفارات الدكتورة أمانى الوصال القائم بأعمال قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية
كتب إسلام سعيد

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كشف خطاب من الدكتورة أمانى الوصال القائم بأعمال قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية، موجه إلى رئيس مصلحة الجمارك المصرية موافقة وزارة التجارة والصناعة وقبولها مستندات المستوردين دون توثيق من الغرف التجارية والسفارات المصرية بالخارج بسبب كورونا.

 

كما جاء في الخطاب، الموافقة على الإفراج عن الشحنات القادمة من دول الاتحاد الاوروبى ودول أخرى بشرط استيفاء باقى الاشتراطات مع أخذ تعهد بصحة المستندات المقدمة لمصلحة الجمارك.

 

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قرارين بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (كمامات) ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.

 

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، إن هذين القرارين يستهدفان توفير احتياجات المواطن المصرى من هذه المنتجات خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأضافت في بيان لها أمس أنه تم اتخاذ القرارين بعد التنسيق مع وزارة الصحة والشركات المصنعة لهذه المنتجات، حيث لوحظ أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية تصدير كميات كبيرة من هذه المنتجات لأسواق الدول التي تفشى بها الفيروس وهو ما يؤثر سلباً على توافر الكميات اللازمة للسوق المحلي.

 

وتسعي وزيرة الصناعة والتجارة من هذه القرارات إلى ضبط احتياجات الأسواق الداخلية واتاحة المنتجات للمواطنين، خلال الفترة الحالية من أجل توافر هذه المنتجات بالسوق الداخلي.

 

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الحكومة على اعداد حزمة من الإجراءات العاجلة، والتي تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتفادي الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على أداء الاقتصاد بكافة قطاعاته، وبصفة خاصة فى القطاع الانتاجى والتصديرى.

 

وقالت إن هذه الإجراءات التحفيزية تستهدف الحفاظ على معدلات الانتاجية لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الصناعة الوطنية سواء للسوق المحلى أو الخارجى، وكذا مساندة القطاع التصديرى لزيادة معدلات الصادرات لمختلف القطاعات وبصفة خاصة لأسواق الدول الاوروبية والتى تشهد حاليا ظروف استثنائية صعبة بسبب اغلاق العديد من المصانع، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لزيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية.

 

خطاب التتجارة
خطاب قطاع الاتفاقات التجارية

 

 


مصر

وزارة التجارة

صادرات مصر

تصدير الكحول

الكمامات

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