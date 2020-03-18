اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 02:26 م
خالد صلاح
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البورصات الأوروبية تتراجع 3% متجاهلة خطة ترامب لمواجهة "كورونا"

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:26 م
البورصات الأوروبية تتراجع 3% متجاهلة خطة ترامب لمواجهة "كورونا" البورصات الأوروبية
أ ش أ

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استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات، اليوم الأربعاء، على انخفاض جماعي بنسبة 3%، متجاهلة الخطة العاجلة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لمواجهة صدمة "كورونا" الاقتصادية، في ظل الذعر المسيطر على المستثمرين بعد تحول أوروبا إلى مركز العدوى عالميا بعد الصين.
 
وتراجع مؤشر "يوروستوكس 600" بنسبة 2.69% ليصل إلى 282 نقطة، كما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 3.15% ليصل إلى 3870 نقطة، وهبط الألماني "داكس" بنسبة 3.56 % ليسجل 8619 نقطة.
 
وسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طمأنة الأسواق واحتواء مخاوف المستثمرين خلال إعلانه أمس الثلاثاء، طرح خطة مالية عاجلة بقيمة تريليون دولار من أجل امتصاص التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، لكن يبدو أن مخاوف المستثمرين أعمق من خطط التحفيز النقدي في ظل استمرار تفشي المرض وفتكه بحياة البشر داخل دول أوروبية كبرى.
 
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن القارة الأوروبية أصبحت البؤرة الجديد لوباء "كورونا"، موضحة أن عدد الحالات التي تسجل يوميا يفوق عدد الحالات اليومية التي سجلت في الصين خلال ذروة انتشار المرض.
 
وتعد إيطاليا مركز انتشار العدوى داخل القارة العجوز، بعد أن شهدت قفزة كبيرة في أعداد المصابين والوفيات، ما أدى إلى فرض حجر صحي في جميع أنحاء البلاد وتعطل حركة الاقتصاد.

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فيروس كورونا

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