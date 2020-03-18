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البنتاجون: مازلنا نبحث كيفية الرد على الهجمات التى استهدفت قواتنا فى العراق

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:03 م
البنتاجون: مازلنا نبحث كيفية الرد على الهجمات التى استهدفت قواتنا فى العراق البنتاجون
كتب رامى محيى الدين

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أنها ما زالت تبحث كيفية الرد على الهجمات التى استهدفت القوات الأمريكية في العراق، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكان مسؤول فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد نفى أنباء تحدثت عن نية القوات الأمريكية إعادة نشر المئات من قواتها فى العراق، وتحديدا من قواعد فى غرب الموصل وكركوك.

وقال المسؤول لقناة "الحرّة" الأمريكية دون الكشف عن هويته "إن لا خطة رسمية لإجراء ذلك".

وكان قائد القيادة الوسطى الأمريكية "سانتكوم" الجنرال كينيث ماكينزى قد أعلن الجمعة الماضى أن القوات الأمريكية ستنشر شبكة "باتريوت" الدفاعية الصاروخية في العراق في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقتل جنديان، أمريكى وبريطانى، ومتعاقد أمريكى مساء الأربعاء فى هجوم بـ 18 صاروخ كاتيوشا استهدف قاعدة التاجى العسكرية العراقية التى تؤوى جنودا أمريكيين.

 


البنتاجون

العراق

القوات الأمريكية

الدفاع الأمريكية

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